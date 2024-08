Stand: 07.08.2024 14:56 Uhr Roland Kaiser singt zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin

Schlagerstar Roland Kaiser gibt am Tag der Deutschen Einheit ein kostenfreies Konzert auf dem Alten Garten in Schwerin. Umrahmt wird der Auftritt am Abend des 3. Oktober von einer aufwendigen Lichtshow am Schweriner Schloss, das zusammen mit weiteren Gebäuden in der Stadt jüngst zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Mecklenburg-Vorpommern richtet in diesem Jahr die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Einheit aus, da das Bundesland aktuell die Bundesratspräsidentschaft innehat. In Schwerin ist ein großes Bürgerfest geplant. | Sendebezug: 07.08.2024 15:20 | NDR Kultur