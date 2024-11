Stand: 17.11.2024 09:42 Uhr Regensburger Künstler Jonas Höschl erhält Worpsweder Kunstpreis

Der Konzeptkünstler und Fotograf Jonas Höschl aus Regensburg hat den Paula Modersohn-Becker Kunstpreis 2024 gewonnen. Der mit 7.500 Euro dotierte Hauptpreis des diesjährigen Wettbewerbes wurde ihm am Samstag in Worpswede bei Bremen übergeben. Seine Sujets und multimedialen Installationen ermöglichten eine kluge Auseinandersetzung mit dem Medium Fotografie, urteilte die Jury. Für den diesjährigen Kunstpreis gab es den Angaben zufolge in drei Kategorien insgesamt 336 Bewerbungen aus ganz Deutschland. Der mit 2.500 Euro dotierte Nachwuchspreis ging an Wiebke Mertens, die in Bremen lebt und arbeitet. | Sendebezug: 17.11.2024 11:20 | NDR Kultur