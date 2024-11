Stand: 16.11.2024 07:57 Uhr Pianistin Kimura gewinnt Possehl-Musikwettbewerb in Lübeck

Die japanische Pianistin Yurika Kimura hat den 61. Wettbewerb um den Possehl-Musikpreis für sich entschieden. Sie erspielte sich am Donnerstag in der Musikhochschule Lübeck den mit 5.000 Euro dotierten ersten Preis, wie die MHL am Freitag mitteilte. Kimura habe die Jury durch ihre "souveräne Virtuosität, ihr feines Stilgefühl und ihre vielfarbige Interpretation" überzeugt. Beim Possehl-Musikpreis-Konzert am 11. Januar 2025 werden die Preisträgerinnen und Preisträger ihr Können unter Beweis stellen. | Sendebezug: 16.11.2024 07:30 | NDR 1 Welle Nord