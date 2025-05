Stand: 06.05.2025 15:11 Uhr Ohnsorg-Theater zeigt Siegfried Lenz' "Deutschstunde" zum 100. Geburtstag

Das Ohnsorg-Theater Hamburg bringt in der kommenden Spielzeit anlässlich des 100. Geburtstags von Siegfried Lenz (1926-2014) dessen bekanntesten Roman "Deutschstunde - Biller in Flammen" auf die Bühne. Die Geschichte spielt im Zweiten Weltkrieg in einem norddeutschen Dorf, wo Polizist Jepsen das Malverbot gegen Künstler Nansen durchsetzen soll. Sein Sohn Siggi gerät dabei in einen inneren Konflikt. Intendant Michael Lang freut sich über steigende Besucherzahlen: In der Saison 2023/2024 lag die Auslastung bei 70 Prozent. | Sendebezug: 06.05.2025 15:30 | NDR Kultur