Stand: 07.05.2025 15:25 Uhr Norderstedt würdigt Wolfgang Herrndorf zum 60. Geburtstag

Die Stadt Norderstedt (Landkreis Segeberg) würdigt den 2013 gestorbenen Autor Wolfgang Herrndorf mit einer Reihe von Veranstaltungen. Vom 11. Mai bis zum 24. Oktober bietet die Stadt Workshops, Lesungen, Theater und Vorträge, wie sie in einer Ankündigung mitteilte. Herrndorf habe demnach mit seinem Bestseller "Tschick" und weiteren Werken die deutschsprachige Literatur geprägt - humorvoll, berührend und tiefgründig. Am 12. Juni wäre der Schriftsteller 60 Jahre alt geworden. Er ist in Norderstedt aufgewachsen und hat dort die Schule besucht. | Sendebezug: 07.05.2025 14:30 | NDR 1 Welle Nord