Museumsquartier St. Annen Stand: 12.10.2023 10:14 Uhr Das Lübecker Museumsquartier St. Annen verbindet Geschichte, Kunst und Gegenwart der Hansestadt und gilt als eines der schönsten Museen Deutschlands.

Eindrucksvolles Ensemble von historischer und moderner Architektur: Zum Museumsquartier St. Annen gehören das St. Annen-Museum in einem Kloster des 15. Jahrhunderts und die moderne Kunsthalle, erbaut auf den Grundmauern der ehemaligen Klosterkirche. Auf rund 9.000 qm Fläche bekommen die Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit, in weit zurückliegende Zeiten einzutauchen und das Zusammenspiel von alter und neuer Kunst, Glaube und Wohnkultur zu erleben.

Eines der schönsten Museen Deutschlands

Das Obergeschoss des 500 Jahre alten St. Annen-Klosters bietet 25 Ausstellungsräume, die zeigen, mit welchem Mobiliar sich die Menschen im Mittelalter umgaben, wie sie ihre Wohnräume dekorierten und ihre Tische deckten, wie sie sich kleideten, wie sie feierten und an welchen Werten und Normen sie sich im Alltag orientierten. Beeindruckend ist auch die spätgotische Klosterarchitektur: So können neben dem Kreuzgang von 1512 auch Höfe und Gärten erkundet werden. Zu entdecken sind zudem Kulturschätze wie die einzigartige Sammlung sakraler Kunstwerke, die am authentischen Ort des ehemaligen Klosters gezeigt wird.

Die modernen Ausstellungsräume der Kunsthalle St. Annen zeigt zeitgenössische Kunst nach 1945. Sammlungswerke von Künstlern wie Karel Appel, Horst Janssen, Per Kirkeby, Sigmar Polke, Richard Serra, K.R.H. Sonderborg und Andy Warhol werden in wechselnden Präsentationen gezeigt. Spannende Sonderausstellungen bieten zudem immer neue Einblicke in das Verhältnis zwischen Kunst und Gesellschaft und Kunst und Gegenwart.

Das Museumsquartier St. Annen ist Kulturpartner von NDR Kultur.

St. Annen-Museum St. Annen-Straße 15

23552 Lübeck

Tel. (0451) 1224137

mq@luebeck.de



Öffnungszeiten und weitere Informationen auf der Website des Museums

