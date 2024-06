Stand: 14.06.2024 11:50 Uhr Schwerin: Auftakt Schlossfestspiele verschiebt sich

Am Freitag beginnen die Schlossfestspiele Schwerin des Mecklenburgischen Staatstheaters. Die für den Abend angekündigte Premiere von "Erwin un Elmire" muss jedoch ausfallen. Grund dafür ist eine Krankheitsfall im Ensemble, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mecklenburgischen Staatstheater. Darin heißt es auch, dass die zweite Vorstellung am Sonntag, den 16. Juni, ebenfalls ausfallen muss. Neuer Premierentermin sei der 20. Juni um 18 Uhr im Freilichtmuseum Schwerin-Mueß. Gekaufte Karten für die abgesagte Vorstellung können an der Theaterkasse zurückgegeben oder umgetauscht werden. Trotz des Premierenausfalls stehen bis zum 7. Juli viele weitere Vorstellungen auf dem Spielplan. Darunter die Ballettgala "Connexion #3" im Großen Haus. Andere Spielorte sind der Innenhof des Schweriner Schlosses mit der Komödie "Tartuffe oder Das Schwein der Weisen" und die Freilichtbühne im Schlossgarten, wo Konzerte stattfinden werden.

