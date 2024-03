Kultur-Land-Werkstatt: Veranstaltungen auf dem Land Stand: 19.03.2024 16:45 Uhr Ausstellungen, Konzerte, Feste und Workshops: In Städten wie Rostock, Schwerin und Stralsund ist das Kulturangebot groß. Doch der Verein Kultur-Land-Werkstatt aus Schwaan bringt Kultur auch in den ländlichen Raum.

von Nora Reinhardt

Über weite Felder führt der Weg auf den malerischen Schelpbrookhof. Im Hofcafé stehen auf jedem Tisch frische Tulpen. Petra Paul genießt ein Stück selbstgebackenen Apfelkuchen. Eigentlich ist sie Lehrerin in Schwaan, doch viele Stunden ihrer Freizeit steckt sie in den Verein mit dem Ziel, Kulturangebote auf dem Land zu schaffen. Seit fünf Jahren organisiert der Verein Kultur-Land-Werkstatt Konzerte mit Musikern aus der Region, Ausstellungen - zum Beispiel von der Schwaaner Künstlerin Rosita Mewis - und Hoffeste, bei denen eine Märchentante die Kinder begeistert.

Kultur auf dem Schelpbrookhof

Doch um all das auf die Beine stellen zu können, braucht man Geld. Darum kümmert sich Petra Paul. Sie schreibt Förderanträge und Konzepte - und obwohl ihr die Bürokratie liegt, kommt sie oft an ihre Grenzen, erzählt sie: "Manchmal denke ich, ich schmeiße das gleich in die Tonne. Aber dann berappelt man sich wieder. Es ist aber sehr aufwendig. Wir machen das alle nebenberuflich und ich denke manchmal, dass das die Ämter nicht so wahrnehmen."

Der Verein hat 40 Mitglieder, von denen fast alle noch im Berufsleben sind. Nicht alle sind ständig vor Ort, einige kommen auch aus anderen Bundesländern und helfen nur zu besonderen Anlässen. Seit zwei Jahren ist der Schelpbrookhof das Zuhause des Vereins - ein alter Hof aus Backstein im Landkreis Rostock. Das ehemalige Wirtschaftsgebäude ist heute ein gemütliches Café, der ehemalige Schweinestall heute eine Galerie. Der Hof ist seit fast 100 Jahren im Besitz der Familie von Vorstandsmitglied Maren Lüth. Vor fünf Jahren kam ihr der Gedanke: "Es war eigentlich eine spontane Idee. Während einer Fahrradtour um den Schaalsee sind einige heutige Vereinsmitglieder gefahren und haben in die Zukunft gesponnen, was man so alles machen könnte. Da ist die Idee entstanden, dass wir einen Verein gründen möchten, um den ländlichen Raum zu unterstützen und Veranstaltungen im ländlichen Raum zu organisieren."

Konzerte, Lesungen, Theater und Pflanzenworkshops in Schwaan

Bisher wurden schon viele Kulturcafés mit Musik, Lesungen und Theaterabenden mit der Schweriner Schauspielerin Brigitte Peters veranstaltet. In jedem Sommer gibt es ein Kinderkunstcamp mit Workshops im Bereich Landart, Graffiti oder Kostümbildnerei. Wechselnde Ausstellungen von Künstlern aus der Region gibt es in der Galerie und mit den bunten Hoffesten lockt der Verein regelmäßig viele Menschen auf den Schelpbrookhof. Maren Lüth ist das besonders wichtig, denn hier ist sie aufgewachsen, erzählt sie: "Es ist einfach schön, wenn die Menschen herkommen und sagen: 'Ach, das ist aber schön hier, hier fühle ich mich wohl.' Das macht es eigentlich aus. Dann guckt man auch nicht auf die Uhr, wenn man das ganze Wochenende hier unterwegs war und irgendwas gepflanzt hat." Auf einem angrenzenden Acker hat der Verein eine Streuobstwiese, einen Kräutergarten und eine große Tulpenwiese angelegt. Dort finden Workshops statt - im April zum Thema Heilpflanzen.

Seit zwei Jahren ist der Verein Mitglied beim Verband Soziokultur MV. Auch die Ehrenamtsstiftung sei eine große Unterstützung, erzählt Petra Paul. Kultur auf dem Land habe nur einen Nachteil, sagt sie: "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es doch sehr ländlich und abgelegen ist. Man muss genau überlegen, zu welcher Uhrzeit man welche Veranstaltung macht. Das ist eben die Herausforderung auf dem Land. Hier ist keine Bushaltestelle, hier kommt kein Zug her." Denn die Vereinsmitglieder wollen, dass die Menschen aus der Umgebung zu ihnen kommen und nicht immer erst in die Stadt fahren. Darum wollen sie ihr Veranstaltungsangebot weiter ausbauen, erzählt Petra Paul. Dann räumt sie ihren Kuchenteller in die Küche und weiter geht es - mit dem Planen, den Anträgen und den Ideen.

