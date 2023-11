Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH Stand: 11.10.2023 11:21 Uhr Kampnagel ist ein weltweit bekanntes internationales Produktionshaus, das neben zeitgenössischen darstellenden Künsten auch Konzerte, Konferenzen und verschiedene Festivals und Themenschwerpunkte präsentiert.

Auf den sechs Kampnagel-Bühnen in einer ehemaligen Kranfabrik werden die Arbeiten internationaler Künstler und die der Hamburger Szene gezeigt. Das Programm bildet ein breites Spektrum an ästhetischen Positionen und wegweisenden Tendenzen ab, nicht nur in Theater, Tanz und Performance, sondern auch in Musik und Bildender Kunst.

Kampnagel ist ein Labor für Ideenentwicklung, ein Think-Tank und Ort für Kontroversen, der sich in die Gesellschaft öffnet und die Umgebung in der Kunst verarbeitet. Jeweils im August lädt das Internationale Sommerfestival zu einer Überdosis Kunst ein.

Kampnagel wird größer

Im Jahr 2007 wurde der Mietvertrag mit der städtischen Sprinkenhof AG bis 2030 verlängert. Im Jahr 2014 fand dort die Tanzplattform Deutschland statt. Kampnagel gehört zum Bündnis internationaler Produktionshäuser. Nach europaweiter Ausschreibung erhielt im Frühjahr 2022 das französische Architekten-Duo Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal den Zuschlag für eine Sanierung und Erweiterung der Kulturfabrik, die ab 2025 in mehreren Bauabschnitten bei weiterlaufendem Spielbetrieb erfolgen soll. Die veranschlagten Kosten in Höhe von 120 Millionen Euro teilen sich die Bundesrepublik und die Stadt Hamburg.

Kampnagel ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH Jarrestraße 20

22303 Hamburg

Tel. (040) 270 949 0

mail@kampnagel.de



