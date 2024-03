KI erzeugt neuen Beatles-Song: "Schön, aber nicht originell" Stand: 01.03.2024 12:50 Uhr "As If Nothing Ever Happened" heißt ein neues Lied der Beatles, das von Künstlicher Intelligenz erzeugt wurde. NDR Kultur Redakteur und Beatles-Experte Ocke Bandixen verrät, was gelungen ist und was ihn daran stört.

von Ocke Bandixen

Es klingt sehr gut gemacht. Ein bisschen "I Am The Walross", ein bisschen "Strawberry Fields" aus der Beatles-Phase Ende der 60er-Jahre. Und doch ist es eine Spur zu glatt. Die Stimmen von John Lennon und Paul McCartney kann man schon irgendwie erkennen, aber die beiden klingen zu hell, da fehlt das Volumen. Der B-Teil klingt wie "A Day In The Life" - das haben die beiden ja oft gemacht, dass sie aufeinander antworten oder im Dialog singen. Das ist ziemlich clever und gut beobachtet. Dazu kommt der typische Sound der Beatles: mit den Instrumenten, mit George Harrisons Gitarre in den mittleren Tonlagen und mit ein bisschen Piano. Das Arrangement ist wie bei "Abbey Road", auf der berühmten zweiten Seite. Das erkennt man sofort.

"As If Nothing Ever Happened": Ziemlich banaler Text

Aber spätestens beim banalen Text bin ich raus. Das ist mir dann doch zu einfach. Dieser falsche John Lennon singt da: "Sitting in the garden, imagining a different kind of universe". Das könnte ich mir wahrscheinlich auch noch ausdenken, wenn ich so klingen wollte wie John Lennon. Das ist mir zu sehr zusammengerührt und dann doch eine Spielerei.

Im großen Unterschied zu "Now And Then", dem letzten Beatles-Song aus dem Herbst - denn da haben sie wirklich alle mitgespielt. Da hat KI nur dazu geführt, dass die Singstimme von John Lennon isoliert werden konnte. Da hörte man auch Paul McCartney richtig - und das war irgendwie kraftvoller und wesentlich origineller. Dieses KI-generierte Lied ist schön, aber kein Beatles-Song! Es ist nicht originell, also auch keine richtige Weiterentwicklung.

