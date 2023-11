Influencerin Affe auf Bike: "Ich habe um mein Leben gekämpft" Stand: 07.11.2023 14:17 Uhr Ann-Kathrin Bendixen aka "Affe auf Bike" reist auf dem Motorrad allein um die Welt - und wurde so zum Social-Media-Star. In der Talkshow deep und deutlich erzählt sie von ihrer schweren Erkrankung als Auslöser ihrer Reise und ihren gefährlichsten Abenteuern.

Sie wagte das, wovon so viele nur träumen: Ann-Kathrin Bendixen, besser bekannt unter ihrem Pseudonym "Affe auf Bike", begann 2019 ihre Weltreise - auf ihrem eigenen Motorrad und mit nur 400 Euro in der Tasche. Ihr einziger Begleiter: ein kleiner Plüschaffe, der ihr bis heute in einsamen Momenten mitten im Nirgendwo zur Seite steht. Egal ob Sahara oder Antarktis: Die Influencerin aus Handewitt in Schleswig-Holstein legt seit Monaten Tausende Kilometer auf zwei Rädern zurück. Ihr Zelt schlägt Ann-Kathrin genau da auf, wo es gerade passt. Und erlebt ganz nebenbei die verrücktesten Abenteuer, an denen sie ihre Fans im Netz teilhaben lässt.

Ann-Kathrin Bendixen über ihre Erkrankung: "Ich dachte, ich sterbe"

Doch woher nahm die Bikerin damals den Mut, ganz alleine von Kontinent zu Kontinent zu reisen? Der Auslöser: ein Schicksalsschlag. Mit 19 Jahren wäre die Reise-Bloggerin fast gestorben. Eine "gewöhnliche" Nebenhöhlenentzündung, die damals operiert wurde, endete für die Schülerin in einer lebensbedrohlichen Situation. Ein Gewächs aus Narbengewebe brach in ihr Auge ein, machte sie für einige Tage blind. "Ich hatte die Schmerzen meines Lebens. Ich dachte, ich sterbe hier", erzählt die 23-Jährige bei deep und deutlich. Eine Situation, die sie zum Umdenken gebracht hat. "Ich habe gemerkt: Nur weil du jung bist, heißt das nicht unbedingt, dass du alt wirst. Ich will noch etwas erleben." Für Ann-Kathrin stand fest: "Ich will die Welt sehen!"

Affe auf Bike: Ihre gefährlichsten Abenteuer

Wie sehr das Reisen einen Menschen verändern kann, durfte die 23-Jährige selbst erleben. "Ich war so leer, mir hat richtig was gefehlt. Dann bin ich reisen gegangen und war erfüllt und glücklich." Doch auch die Herausforderungen und Schattenseiten einer Weltreise hat die Motorradliebhaberin am eigenen Leib erfahren. "Ich habe um mein Leben gekämpft", offenbart Ann-Kathrin, die auf ihren Trips gleich in mehrere gefährliche Situationen geraten ist, im Talk mit Moderator Aurel Mertz.

"7 vs. Wild"-Vorfall: "Das war unfassbar schrecklich"

Für ihre Reiseberichte und Fotos wird Ann-Kathrin von ihren Followern gefeiert. Über 400.000 Menschen folgen ihr allein auf Instagram. Dass man im Netz aber auch Hass ausgesetzt sein kann, musste "Affe auf Bike" erst vor wenigen Wochen erleben. Nach einem Vorfall in der Reality- Show "7 vs. Wild" wurde die Teilnehmerin der Staffel in den sozialen Medien mit heftigen Kommentaren konfrontiert. "Das war unfassbar schrecklich", so Ann-Kathrin rückblickend. Was die harten Reaktionen mit ihr gemacht haben, sehr ihr hier in der aktuellen Folge deep und deutlich.

