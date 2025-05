Stand: 09.05.2025 12:18 Uhr Hamburger Kunsthalle unter den 150 bestbesuchten Kunstmuseen weltweit

Das US-Magazin The Art Newspaper ist eine der renommiertesten Kunstmagazine mit Sitz in London und New York. Für das Jahr 2024 ist die Hamburger Kunsthalle mit 601.612 Besucher*innen auf Platz 133 gerutscht und damit Deutschlands bestbesuchtes Kunstmuseum. Spitzenreiter laut des Magazins sind 2024 mit über acht Millionen Besucher*innen das Musée du Louvre in Paris und mit knapp sieben Millionen die Vatikanischen Museen. Die Platzierung unter den Top 150 ist ein großer Erfolg für die Hamburger Kunsthalle. Die knapp über 600.000 Gäste verdanken sich der Jubiläumsausstellung zu Caspar David Friedrich mit 335.000 Besucher*innen, sowie Einzelausstellungen. | Sendebezug: 09.05.2025 19:00 | NDR 90,3