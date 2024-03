Poppige Rhythmen und jaulende Gitarren: Giant Rooks in Flensburg Stand: 16.03.2024 13:45 Uhr Sie spielten schon mit AnnenMayKantereit und tourten durch ganz Europa und Nordamerika. Zum Ende ihrer Deutschlandtournee trat die Indie-Pop-Band Giant Rooks nun in Flensburg auf und hielt alles, was sich die Fans versprochen hatten.

von Alicia Sprey

Wer das Konzert von Giant Rooks in Flensburg miterleben wollte, musste schnell sein, denn schon nach wenigen Minuten waren die Tickets komplett ausverkauft. Kein Wunder, die Band hat in den vergangenen Jahren einen beispiellosen Aufstieg erlebt, der von einer erfolgreichen Europa- und Nordamerikatour, Auftritten mit AnnenMayKantereit und Von Wegen Lisbeth bis hin zu diversen Hitsingles wie "Morning Blue" oder "Bedroom Exile" reichte.

Auf ihrer Deutschlandtournee haben Giant Rooks nun ihren letzten Tourstopp in Deutschland im Deutschen Haus in Flensburg gemacht. Um ihr neues Album How Have You Been und viele ihrer Hits live zu hören, reisten rund 1.500 Fans aus der ganzen Republik an.

Energiegeladen und absolut authentisch

Das Konzert starten Giant Rooks mit ihrem Song "For You", mit dem die Band auch zeigt, für wen sie eigentlich Musik macht. Der Song ist eine Hymne an diese Person, für die man am Ende des Tages einfach alles tun würde. Die Kombination aus textsicheren, tanzenden Fans und einer Band, die voller Energie auf der Bühne performt, mal melancholisch, mal ekstatisch, reißt einen sofort mit. Leadsänger Frederik Rabe in Glitzerhemd glaubt man dabei auch noch jedes gesungene Wort.

Es folgen Titel wie "Heat up" oder "Pink Skies", bevor vom Publikum sehnsüchtig erwartet die Hitsingle "Bedroom Exile" angestimmt wird. Spätestens jetzt bleibt kein Fuß im Deutschen Haus mehr still. Entspannte Musik, die vor allem gute Laune verbreitet, dafür steht die Band, sagen die Fans.

Leichte Musik mit Tiefgang

Giant Rooks, das sind fünf Jungs aus dem westfälischen Hamm, die sich 2014 zusammengetan haben: Sänger Frederik Rabe, Gitarrist Finn Schwieters, Bassist Luca Göttner, Keyboarder Jonathan Wischniowski und Drummer Finn Thomas. Für ihr neues, zweites Album hat sich die Band bewusst Zeit genommen, um Erlebtes zu reflektieren und zu reifen und das spiegelt sich auch ganz deutlich in ihrer Musik wider. Ein Live-Konzert von Giant Rooks macht dabei einfach Spaß, das ist kaum zu übersehen.

Die Band reißt alle Konzertgänger an diesem Abend mit. Die Begeisterung wächst dabei stetig mit jedem Song. Nach zwei Zugaben, darunter die Solo-Balade "Watershed", verabschiedet sich die Band unter tosendem Applaus von der Bühne. Nicht nur die Fans hatten Spaß, Leadsänger Frederik Rabe macht deutlich: "Wir können es kaum abwarten wieder nach Flensburg zu kommen!"

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop