Stand: 23.03.2024 15:01 Uhr Drehbuch-Preis für deutsche Serie "Herrhausen"

Die deutsche Serie "Herrhausen - Der Herr des Geldes" hat auf dem internationalen Festival "Séries Mania" im nordfranzösichen Lille den Preis für das beste Drehbuch gewonnen, der an Thomas Wendrich ging. Sie handelt von dem Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen, der 1989 von der Terrororganisation Rote Armee Fraktion ermordet wurde. Wie die ARD Degeto mitteilte, soll die Serie mit Oliver Masucci in der Hauptrolle in der zweiten Jahreshälfte ausgestrahlt werden. | Sendebezug: 23.03.2024 12:10 | NDR Kultur