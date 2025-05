Stand: 11.05.2025 13:24 Uhr Dramaturg Carl Hegemann gestorben - Trauer auch beim Thalia Theater

Der Dramaturg und Theaterautor Carl Hegemann ist am Freitag im Alter von 76 Jahren überraschend in Berlin gestorben. In Hamburg war Hegemann eng mit dem Thalia Theater verbunden, unter anderem als Dramaturg für Jette Steckel. Gemeinsam mit Intendant Joachim Lux entwickelte er die Diskussionsreihe "Herzzentrum", die am 2. Juli zum 15. und letzten Mal stattfinden soll. Lux würdigt ihn als "intellektuellen Feuerkopf" und "aktivistischen Querdenker" mit Fantasie und Leidenschaft fürs Theater. | Sendebezug: 12.05.2025 06:30 | NDR Kultur