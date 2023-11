Stand: 05.11.2023 12:11 Uhr Deutscher Karikaturenpreis 2023 an Bettina Bexte vergeben

Die Bremer Cartoonistin und Illustratorin Bettina Bexte ist am Sonntag als Erstplatzierte des Deutschen Karikaturenpreises 2023 ausgezeichnet worden. Den mit 4.000 Euro dotierten "Geflügelten Bleistift in Gold" bekam sie für ihre Zeichnung zur "Virtual Christmas-Reality", nach der scheinbar unerfüllbare Kinderwünsche künftig digital wahr werden können. Bei dem Festakt im Bremer Theater am Goetheplatz wurden den Organisatoren zufolge Preise in Höhe von insgesamt 11.000 Euro übergeben. | Sendebezug: | 06.11.2023 07:15 | NDR Kultur