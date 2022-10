Depeche Mode kündigen Album "Memento Mori" für 2023 an Stand: 04.10.2022 14:30 Uhr Das neue Album von Depeche Mode wird "Memento Mori" heißen und im Frühjahr 2023 erscheinen. Das hat die Band heute auf einer Pressekonferenz in Berlin mitgeteilt. Im Mai kommt Depeche Mode nach Europa.

Bei der Pressekonferenz im Saal des Berliner Ensembles haben Depeche Mode am Dienstag die Pläne für ihr neues Album vorgestellt. "Memento Mori" erscheint Ende März 2023. Im selben Monat soll auch die dazugehörige Tour mit Konzerten in Nordamerika starten, bevor es ab Mai mit Shows in Europa weitergeht. Der Ticketverkauf soll noch diese Woche starten, kündigt die Band auf ihrer Website an.

Tourdaten Depeche Mode 2023 in Deutschland:

26. Mai in Leipzig

4. und 6. Juni in Düsseldorf

20. Juni in München

29. Juni in Frankfurt

7. Juni in Berlin

"Memento Mori": Treibende Beats treffen auf warme Synthieklänge

Die Songs sind bereits aufgenommen, müssen aber noch gemischt werden. Am Anfang der Pressekonferenz, die via Livestream auf Facebook übertragen wurde, wurde bereits ein instrumentaler Teaser aus dem neuen Album vorgespielt - treibende Beats treffen auf warme Synthie- und Gitarrenklänge.

Der Titel "Memento Mori" bedeutet übersetzt "Sei dir der Sterblichkeit bewusst" und hat laut Dave Gahan und Martin Gore bereits vor dem Tod von Keyboarder Andrew Fletcher im Mai dieses Jahres festgestanden. Für Gitarrist und Keyboarder Gore trägt der Titel eine positive Botschaft in sich - im Bewusstsein der Sterblichkeit solle man aus jedem Tag im Leben das meiste machen.

Einer der Fans bei der Pressekonferenz fragte die Musiker, ob sie schon einmal über ein sogenanntes "Unplugged", also Akustik-Album nachgedacht hätten. Daraufhin antworteten die Musiker lächelnd: "Wir können nicht wirklich den Strom ausstöpseln. Wir sind eine elektronische Band".

Depeche Mode: Wie geht es weiter ohne Andrew Fletcher?

Depeche Mode-Keyboarder Andrew Fletcher war am 26. Mai 2022 gestorben. Mit ihm fehlt damit ein wichtiger, oft unterschätzter Stützpfeiler in der Band. Das neue Album wird zeigen, welche neuen Wege die verbliebenen Mitglieder Dave Gahan und Martin Gore als Band einschlagen.

AUDIO: Depeche-Mode-Keyboarder Andrew Fletcher ist tot (4 Min) Depeche-Mode-Keyboarder Andrew Fletcher ist tot (4 Min)

Weitere Informationen Das Phänomen Depeche Mode: Zum Tod von Andrew Fletcher Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern ist Depeche Mode zwar eine seltsame Band, aber eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 27.05.2022 | 16:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop