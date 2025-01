Bücherpodcast eat.READ.sleep. besucht Gymnasium in Lüneburg Stand: 15.01.2025 06:00 Uhr Die Podcast Hosts Katharina Mahrenholtz und Jan Ehlert vom Bücherpodcast eat.READ.sleep haben am Dienstagvormittag ein Gymnasium in Lüneburg besucht. Mit der Oberstufe der Wilhelm-Raabe-Schule diskutierten sie über Bücher.

von Marlene Kukral

Die Schulaula ist komplett bestuhlt, ein Schüler nach dem anderen nimmt Platz. Die ersten beiden Reihen bleiben leer. Das ist wohl typisch für eine Veranstaltung in einer Schule. Doch das Interesse für Bücher ist bei den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe der Wilhelm-Raabe-Schule größer, als es der erste Eindruck vermuten lässt. Einige schalten beim Lesen ab und entspannen vom Alltag, erzählen sie. Andere Schülerinnen und Schüler sagen: "Ich finde Lesen eine ziemlich schöne Abwechslung zum Alltag. Ich finde, es ist während der Schulzeit immer ein wenig schwierig, zum Lesen zu kommen, weil man viel anderweitig zu tun hat, viel lernen muss. Aber gerade in den Ferien liebe ich es zu lesen."

Lesen soll Spaß machen

Auf der Bühne sitzen Katharina Mahrenholtz und Jan Ehlert. Die Gastgeber des NDR Bücherpodcasts eat.READ.sleep. Sie starten mit einer Runde "Stadt.Land.Buch". Wie im Podcast gibt es auch etwas zu essen. Die Veranstaltung soll Spaß machen, schließlich sei Lesen auch Spaß, sagt Jan Ehlert. "Es gibt das Gerücht, dass junge Menschen nicht gerne lesen. Ich glaube, das stimmt nicht, das haben wir heute schon gemerkt. Junge Menschen lesen gerne. Aber ich finde es wichtig, dass man ihnen zeigt, was es für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, über Bücher ins Gespräch zu kommen." Das würden viele Lehrerinnen und Lehrer richtig gut schaffen. "Aber unser Podcast gibt vielleicht nochmal einen anderen Anstoß."

Wunsch: Mehr Abwechslung im Lehrplan

Als Schullektüre steht in der Oberstufe gerade Heinrich von Kleist auf dem Stundenplan. Einen Klassiker wie diesen zu lesen, sei auch wichtig, sagt Katharina Mahrenholtz. Sie würde sich für den Lehrplan aber insgesamt mehr Abwechslung wünschen. Dabei denkt sie zurück an ihre eigene Schulzeit oder auch die ihrer Kinder. "Wenn man ein Buch liest und ein halbes Jahr daran herumliest und nochmal was interpretiert und nochmal eine Personenbeschreibung verfassen muss, dann hängt es irgendwann auch dem begeistertsten Leser zum Hals raus. Lieber ein bisschen mehr lesen und dafür vielleicht schneller durch sein."

Buchtipps vom Podcast-Duo für Schülerinnen und Schüler

Katharina Mahrenholtz und Jan Ehlert haben auch direkt Buchtipps mitgebracht. "Trophäe" von Gaea Schoeters oder "Anti Christi" von Mithu Sanyal. Viele der Schülerinnen und Schüler holen sich ihre Inspiration für Bücher mittlerweile bei Social Media, sagt Jan Ehlert: "BookTok ist ein großes Thema, das haben wir gemerkt. Viele nutzen diese Social Media Plattform, um sich zu informieren. Romance und Fantasy sind gerade auch sehr angesagt." Die Fantasy-Saga "Fourth Wing", die jetzt im Januar mit einem neuen Band fortgesetzt wird, werde hier auch von einigen gelesen. Ein weiterer Trend sei das Genre Sportsromance. Das seien Liebesgeschichten unter verschiedenen Sportlerinnen und Sportlern, erklärt Katharina Mahrenholtz. "Ich habe auch schon das ein oder andere Buch gelesen. Ich muss sagen, ich bin nicht unempfänglich für diese Thematik, ist mal etwas anderes."

Die Schülerinnen und Schüler geben aber auch ihre eigenen Buchtipps weiter, darunter sind "Crave", "Rumo und die Wunder im Dunkeln" von Walter Möhrs oder "Nexus" von Harari. Nach eineinhalb Stunden endet die Podcastsession in der Schule mit einem Quiz. Literatur kann eben auch sehr unterhaltsam sein.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 14.01.2025 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane