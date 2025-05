Stand: 07.05.2025 08:59 Uhr Ausnahmeschau: Aquarelle von Anselm Kiefer im Nolde Museum

Im Nolde Museum in Seebüll in Nordfriesland eröffnet am Mittwoch eine Ausstellung mit Aquarellen von Anselm Kiefer. Wie das Museum mitteilte, sind die 21 Werke erstmals in Deutschland zu sehen. Für die Schau "Anselm Kiefer - Wasserfarben" habe der international renommierte Künstler Werke aus verschiedenen Schaffensperioden zusammengestellt. "Die Ausstellung eröffnet eine neue Perspektive auf die Aquarellmalerei und ermöglicht einen spannenden Austausch zwischen Expressionismus und Moderne", so das Nolde Museum. Seit Jahrzehnten werden in Seebüll ausschließlich Arbeiten von Emil Nolde gezeigt. Die aktuelle Schau ist eine Ausnahme und bis zum 31. August zu sehen. | Sendebezug: 07.05.2025 06:30 | NDR Kultur