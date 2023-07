Alleinerziehend Kultur erleben? Drei Tipps! Stand: 30.07.2023 15:37 Uhr Alleinerziehend Kultur erleben - das geht! Das Team von Matsch&Muse hat mit Kirsten Mountakis-Michalski gesprochen und Tipps für alleinerziehende Eltern gesammelt.

Kirsten Mountakis-Michalski lebt mit ihrem vierjährigen Sohn in Hamburg und erzieht ihn alleine. Seit einem Jahr teilt sie auf ihrem Instagram-Account Tipps für Ausflüge mit Kindern in und um Hamburg.

Mutig sein und ausprobieren

Ihr erster Tipp: Mutig sein und ausprobieren. Denn: "Gerade wer ungeplant/ungewollt und frisch alleinerziehend ist, fühlt sich manchmal mit der neuen Situation überfordert - schließlich steht man mit allem plötzlich allein da." Kirsten empfiehlt, trotzdem rauszugehen und Dinge auszuprobieren. Dabei könne man direkt herausfinden, was Elternteil und Kind(er) mögen.

Das Alleinerziehendsein hat für sie sogar einen Vorteil: "Man wird schnell ein Team, in dem man sich nur untereinander einig werden muss und in dem nicht noch eine dritte Person mitmischt. Mein Sohn und ich sind inzwischen super eingespielt und Dinge zu unternehmen macht uns beiden riesigen Spaß." Ihren Sohn nimmt sie auch mal zu einem Abendessen, einer Kunstausstellung oder einem Festival mit - sie möchte es gerne normalisieren, dass Kinder ein Teil des Lebens sind. "In vielen Ländern - unter anderem in Griechenland, wo der Vater meines Sohnes lebt - ist das völlig normal und Kinder gehören überall dazu", so die 40-Jährige.

Sich mit anderen vernetzen

Doch man muss auch nicht alles alleine machen. Ein weiterer Tipp ist daher, sich mit anderen zu vernetzen, die in einer ähnlichen Situation sind. "Einige meiner besten Freundinnen und treue Ausflugs- und Reisebegleiterinnen sind ebenfalls alleinerziehende Mütter mit Kindern im ähnlichen Alter", erzählt Kirsten. Das habe viele Vorteile, sowohl für die Kinder, als auch für die Eltern. Die Kinder wachsen miteinander auf und haben schon feste Freunde außerhalb der Kita.

Die Eltern hingegen können sich gegenseitig im Alltag unterstützen, aber sich auch über Themen austauschen, die besonders Alleinerziehende beschäftigen: "Da geht es mal um Unterhalt oder Sorgerecht, aber eben auch um Unsicherheiten bei der Erziehung, die man vielleicht sonst mit dem anderen Elternteil besprechen würde." Andere Alleinerziehende lerne man u.a. an Elternschulen und Spielhäusern kennen, die oft Angebote für diese Zielgruppe haben. Auch auf Facebook gebe es diverse Gruppen zu dem Thema, die entweder deutschlandweit ("Gut alleinerziehend") oder lokal ("Alleinerziehend in Hamburg") aktiv sind und auch Treffen organisieren.

Die besten Angebote finden

Kirstens letzter Tipp für Alleinerziehende: die besten Angebote finden. Ob alleinerziehend oder nicht, manche Angebote sind einfach kostspieliger als andere - besonders, wenn man mehrere Tickets kaufen muss, aber nicht von "Familienangeboten profitiert".

Dabei gebe es in einer Stadt wie Hamburg wahnsinnig viele Angebote, die günstig oder sogar kostenlos sind, so Kirsten. "Elternschulen, Spielhäuser, Natur-Verbände und die Bücherhallen bieten oft vielseitige Veranstaltungen und gemeinsame Ausflüge an. Einfach mal im Internet nach der jeweiligen lokalen Einrichtung im Stadtteil suchen und schon geht's los." Auch Museen bieten häufig kostenlosen Zugang für Kinder bis 14 und teilweise sogar bis 18 Jahre an. Besonders gut gefallen Kirsten das Kinderzimmer in der Kunsthalle, das Kinderreich im MKG und die Wunderkammer im Altonaer Theater.

Online gibt es außerdem viele Plattformen, wie die von Kirsten, über die aktuelle Angebote für Familien geteilt werden - dort werden nicht nur Alleinerziehende fündig.

Auch Matsch&Muse, der Instagram-Kanal von NDR Kultur bringt Musik, Kunst und Literatur wieder in den Eltern-Alltag - spielerisch, informativ und unterhaltsam.