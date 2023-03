St. Joseph - Innehalten auf der Großen Freiheit in Hamburg Stand: 23.03.2023 14:15 Uhr Mitten in St. Pauli, im bekannten Amüsier- und Rotlichtviertel von Hamburg, steht die katholische Kirche St. Joseph. Anlässlich ihres 300-jährigen Bestehens findet derzeit eine Festwoche statt.

von Theologin Jacqueline Rath

Die Große Freiheit. Was für die einen eine Partymeile ist, das ist für die anderen eine Straße, um die sie einen weiten Bogen machen. Die Meinungen zur Großen Freiheit neben der Reeperbahn könnten unterschiedlicher nicht sein. Was allerdings niemand dort vermutet: eine katholische Kirche.

Erste katholische Kirche in Altona nach der Reformation

Mittendrin zwischen Leuchtreklame und Partysounds steht in der Großen Freiheit Nr. 43 die Kirche St. Joseph. Und die feiert in diesem Jahr ihr 300-jähriges Jubiläum. St. Joseph gilt als die erste katholische Kirche, die nach der Reformation in Altona errichtet wurde. Damals war Altona noch eine eigenständige Stadt vor den Toren Hamburgs.

St. Joseph geht auf Alessandro della Rocca zurück

Ursprünglich zu verdanken haben wir diesen Kirchbau übrigens einem Italiener: Alessandro della Rocca war ein erfolgreicher Kaufmann und unterhielt seit 1589 Beziehungen nach Altona und Hamburg. Über ihn vernetzen sich auch die wenigen Katholiken, die es hier nach der Reformation noch gab. Der Katholizismus war weitestgehend verboten. Das della Rocca es überhaupt gelang, ein Recht auf Religionsausübung für die kleine Gemeinde zu erlangen, lag wohl an seinem Ansehen als Kaufmann. Bis dann allerdings die Kirche St. Joseph, so wie wir sie heute kennen, entstehen sollte, vergingen noch gut 130 Jahre.

"St. Joseph by Night" - Kraft tanken auf St. Pauli

In diesen Tagen geht die Festwoche zum 300-jährigen Jubiläum zu Ende. Aber morgen Abend wird es nochmal bunt: Wenn die Große Freiheit so langsam wach wird, startet ab 21 Uhr "St. Joseph by Night". Die illuminierte Kirche lädt Nachtschwärmer und Neugierige ein, einfach mal einen Moment innezuhalten, einzutreten, der live Musik zu lauschen und - wer weiß - vielleicht auch Kraft zu tanken für den weiteren Abend auf Hamburgs Großer Freiheit.

Weitere Informationen So sehenswert sind Hamburgs Hauptkirchen St. Petri, St. Jacobi, St. Katharinen, St. Nikolai und der Michel: Fünf Hauptkirchen prägen Hamburgs Panorama. Sie sind unterschiedlich, aber jede hat etwas Überraschendes zu bieten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 24.03.2023 | 09:40 Uhr