Liams Lollis: Ein Junge lebt seinen Traum Stand: 14.05.2025 13:50 Uhr Ein achtjähriger Junge hat einen Traum: einen Jahrmarkt für Freunde zu veranstalten. Mit dem Handy seiner Mutter bestellt er kurzerhand 22 Kisten mit Lollis - für einen stolzen Preis.

von Pastorin Sarah Oltmanns

Was für eine süße Idee: Liam wollte einen eigenen Jahrmarkt veranstalten, für seine Freunde, mit allem Drum und Dran. Er ist gerade mal acht Jahre alt, aber hat an alles gedacht, auch an Preise. Also schnappte er sich das Handy seiner Mutter und bestellte kurzerhand 70.000 Lollis.

Seine Mutter staunte nicht schlecht, als sie vor der Tür plötzlich 22 Pakete entdeckte - und weitere sollten noch folgen. Leider auch die Rechnung, fast 4.000 Dollar sollte die Mama aus Kentucky in den USA zahlen. Begeistert war sie natürlich nicht.

Wann haben wir Erwachsenen das Träumen verlernt?

Ich muss schmunzeln über diese Geschichte - und auch ein bisschen seufzen. Was für eine süße Idee. Und was für ein mutiger, großer Traum. Ein Kind, das nicht fragt, ob das geht oder ob das Sinn macht. Sondern einfach: Wie schön wäre das? Wann haben wir Erwachsenen das eigentlich verlernt? Dieses Träumen ohne doppelten Boden? Wann haben wir aufgehört, große, vielleicht verrückte Ideen zu haben, nur um anderen eine Freude zu machen?

Das Himmelreich als eine Art Jahrmarkt

Ich glaube, Gott liebt genau solche Gedanken. Dieses Spielerische. Dieses: Ich will anderen etwas schenken, auch wenn ich selbst noch gar nicht weiß, wie das gehen kann. Und so stelle ich mir auch das Himmelreich vor. Als eine Art Jahrmarkt. Als Ort, an dem es kribbelt im Bauch, weil es so schön ist, mit einem Gott, der sagt: "Ich mach das möglich."

