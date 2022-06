"Manche Herausforderung bewältigt man nur zu zweit" Stand: 08.06.2022 13:18 Uhr Um auf den Turm des Schweriner Doms kommen, muss man sich auf einer Wendeltreppe nach oben winden. Die Treppe ist so eng, dass sie nur für eine Person Platz bietet. Beinahe schlauchartig schraubt sie sich nach oben. Es sind mehr als 200 Stufen.

von Pastor Daniel Birkner

Ich hab's gezählt. Ich war nach oben gestiegen, hatte mir den Wind um die Nase wehen lassen und die fantastische Aussicht über Schwerin und seine umliegenden Seen genossen. Dann ging ich vorsichtig wieder runter. In dem Raum, in dem die Glocken hängen, angekommen, hörte ich von unten plötzlich Stimmen. Zwei Frauenstimmen. Sie fluchten, sie seufzten, sie lachten aufgeregt, beinahe schrill.

Ich blieb stehen, denn hier im Glockenraum bot sich die einzige Gelegenheit aneinander vorbeizukommen. Dann erschienen die beiden aus dem finsteren Schacht der Wendeltreppe. Sie trugen die gleichen Mützen, die eine rot, die andere blau. Sie sahen angespannt und angestrengt aus. Ich dachte, sie seien vom Treppensteigen erschöpft.

"Zwei sind besser dran als einer allein"

Ich wollte ihnen Mut machen: "Gleich ist es geschafft, nur noch ein paar Stufen", rief ich ihnen entgegen. "Das ist nicht das Problem", sagte die mit der roten Mütze. "Das Problem ist, meine Freundin hat Platzangst." Die mit der blauen Mütze lachte auf und antwortete: "Oh, es ist schrecklich. Ich halte es kaum aus." Dann schaute sie zu ihrer Freundin und fügte hinzu: "Aber sie hat Höhenangst!" Dann guckten sie sich an, nahmen sich in die Arme, fassten sich bei der Hand und gingen der nächsten Treppe entgegen.

Das Alte Testament hält die Weisheit fest: "Zwei sind besser dran als einer allein. Und wenn einer von beiden hinfällt, hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Wenn zwei dicht beieinander liegen, wird ihnen wieder warm. Einer allein kann überwältigt werden, zwei miteinander können dem Angriff standhalten." Danke, Gott für jeden Freund und jede Freundin. Manche Herausforderung bewältigt man nämlich nur zweit.

