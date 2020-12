Sendedatum: 25.12.2019 08:15 Uhr Weihnachtshörspiel: "Der Wunschbaum"

Alles soll weg, ab in die Kiste: Rauschgoldengel, Silbergirlande, der rote Bastel-Pappstern. Denn weil "ihr Hermann" sich mit einer Geliebten am Mittelmeer verlustiert, ist Weihnachten für Berta gestorben. Gemeinsam mit ihrer Tochter schleppt sie die Fest-Deko auf den Marktplatz - zum Mitnehmen. Doch als die beiden dort den ungeschmückten Tannenbaum sehen, reift in Berta ein Plan. Sie schnappt sich den Pappstern, schreibt darauf "ich will einen Mann", hängt ihren Wunsch kurzerhand an einen der Zweige. So beginnt das diesjährige NDR 1 Weihnachtshörspiel. Alle vier Folgen gibt es hier online zum Nachhören.

Landesprogramme senden alle Folgen

Sendetermine NDR 1 Niedersachsen

24.12. um 9.45 Uhr

1. und 2. Weihnachtstag

um 8.15 und 9.15 Uhr



NDR 1 Welle Nord

1. und 2. Weihnachtstag um 7.30 Uhr



NDR 90,3

1. und 2. Weihnachtstag um 8 Uhr



NDR 1 Radio MV

1. und 2. Weihnachtstag um 7.45 Uhr

und 27.12. um 7.45 Uhr

Das Weihnachtshörspiel basiert auf einer Geschichte der Autorin Susanne Niemeyer. Sie lebt in Hamburg und ist Kolumnistin, Bloggerin und Schreibtrainerin.

"Der Wunschbaum" sind vier Folgen, in denen sich Erde und Himmel begegnen. Sie werden an den Feiertagen in den NDR 1 Landesprogrammen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ausgestrahlt.

