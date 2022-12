Hand in Hand bittet um Spenden für Menschen in Not Stand: 15.12.2022 14:20 Uhr Hand in Hand für Norddeutschland widmet sich 2022 Jahr Menschen, die in Folge des Ukraine-Krieges in Not geraten sind. Partner der Aktion sind ein Bündnis aus Diakonie, Caritas und den Tafeln im Norden. Freitag ist großer Spendentag.

von Pastorin Sarah Oltmanns

Im Landkreis Rostock, da gibt es einen Chor, der gerade recht häufig probt; denn zu Weihnachten, da will der Chor natürlich gut vorbereitet sein. Die Menschen, die dort mitsingen, verstehen sich gut miteinander und besuchen sich auch oft gegenseitig außerhalb der Proben.

Erst gestern war das der Fall. Da besuchte eine Chorsängerin eine andere, eine ältere Dame, und brachte ihr einen Weihnachtsmann mit, aus Schokolade. Die alte Dame bedankte sich, guckte dann aber beschämt zu Boden und fragte vorsichtig: "Könntest Du mir vielleicht nächste Mal Mehl mitbringen, oder Nudeln?" Mir stockt der Atem, wenn ich solche Geschichten höre.

Armut trotz lebenslanger Arbeit

Mitten unter uns hungern Menschen und wissen nicht, wie sie an die grundlegendsten Nahrungsmittel rankommen sollen. Die alte Dame, die ist in Rente, hat gearbeitet, ihr Leben lang, und kann sich nun nicht mal eine Packung Nudeln leisten. An Heiligabend, da wird sie in der Kirche im Landkreis Rostock stehen, mit ihrem Chor. Und wenn sie "Oh du fröhliche" singt, dann bekomme ich bestimmt eine Gänsehaut.

Spendentag für Hand in Hand für Norddeutschland

Mich rührt das an, wenn ich mir vorstelle: Ich bekomme mein Weihnachtsgefühl geschenkt, auch von Menschen, die nichts oder nur wenig haben. Und weil ich mir Schokoweihnachtsmänner grundsätzlich leisten kann, auch in diesem Winter, werde ich an die ältere Dame denken, und mich erkenntlich zeigen, heute, am Spendentag: Hand in Hand für Norddeutschland.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Morgenandacht bei NDR 1 Radio MV | 16.12.2022 | 06:20 Uhr