"Liebe wird nicht weniger, wenn sie geteilt wird" Stand: 15.03.2023 09:45 Uhr "Surrender. 40 Songs, eine Geschichte": So heißt die kürzlich erschienene Autobiografie von Bono, Sänger der irischen Rockband U2. In dem Buch schreibt er auch über die Liebe - als Bindeglied von Glaube und Hoffnung.

von Pastor Oliver Vorwald

Bono, Jahrgang 1960, evangelisch aufgewachsen im katholischen Dublin, ist ein tiefgläubiger Mensch. In einem Kapitel geht es um das "Hohelied der Liebe". Darin finden sich die drei Worte Glaube, Hoffnung, Liebe in genau dieser Reihenfolge. Wichtig ist der nachfolgende Satz: "Die Liebe ist die größte unter ihnen (1. Kor 13,13)." Bono schreibt:

Ich musste an den Apostel Paulus denken, an seinen Brief an die Korinther und daran, warum er der Meinung ist, dass die Liebe wichtiger ist als der Glaube und sogar wichtiger als die Hoffnung. Bono in "Surrender. 40 Songs, eine Geschichte", S. 377

"Mit Liebe bekommt alles einen anderen Klang"

Warum er gerade die Liebe so hoch einschätzt, das illustriert Paulus mit einer ganzen Reihe von Beispielen. Unter anderem aus der Musik. Fehlt Liebe, dann bleiben Lieder bloß eine Abfolge von Noten und Tönen (vgl. 1. Kor 13,1). Aber mit Liebe bekommt alles einen anderen Klang. Sie verleiht Seele, Herz, Tiefe. Deshalb brauchen auch Hoffnung und Glaube eben die Liebe. Liebe hat für Paulus diesen Stellenwert, weil sie ihren Ursprung in Gott hat. Deshalb steht im Korintherbrief: Glaube, Hoffnung, Liebe. Allerdings variiert bei Paulus diese Reihenfolge. In seinem Schreiben an die Gemeinde in Thessaloniki (etwa 50 n.Chr.), platziert er die Liebe im Zentrum - zwischen Glaube und Hoffnung …

Wir […] denken […] an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unsern Herrn Jesus Christus. 1. Thessalonicher 1,3 i.A

Glaube, Liebe, Hoffnung sind wie Geschwister

Ob nun Glaube, Hoffnung, Liebe oder Glaube, Liebe, Hoffnung. Beides richtig. Die drei sind Geschwister. Ihr Symbol ist das sogenannte Ankerkreuz. Das Kreuz für den Glauben, der Anker für die Hoffnung, drumherum das Herz - natürlich für die Liebe. Sie ist das Bindeglied. Liebe besitzt noch eine weitere besondere Eigenschaft, Bono von U2 beschreibt sie in "Pride (In The Name Of Love)". Das Lied erinnert an Martin Luther King und Jesus von Nazareth, Menschen der Liebe. Liebe wird nicht weniger, wenn sie geteilt wird. Sie wächst sogar, wird immer mehr.

