Das Puzzle des Lebens ist nicht perfekt Stand: 28.02.2023 08:30 Uhr Manchmal wirkt unser Leben wie ein Puzzle, in dem Teile fehlen. Zu gerne gehe man über diese Leerstellen hinweg. Doch es sei gut, sie vor Gott zu bringen, sagt Daniel Deman.

von Pastoralreferent Daniel Deman

Ein Teil fehlt. Lange haben wir als Familie an diesem riesigen Puzzle gesessen und nun liegt das Puzzle fertig vor uns - nur dass eben ein Teil fehlt. Nicht weiter schlimm, könnte man meinen. Dann ist da eben eine Leerstelle, na und? Bald kommt das Puzzle sowieso wieder in den Karton. Und doch: Schön ist der Anblick nicht. Das Bild ist unvollständig, ist nicht perfekt.

Seit letzter Woche ist Fastenzeit. Fasten ist ja durchaus auch außerhalb der Kirchen in Mode. Viele nutzen die Wochen vor Ostern, um ganz bewusst auf Dinge zu verzichten. Und für manche passt die Fastenzeit gut in das Konzept von Selbstoptimierung und Achtsamkeit: Mal wieder richtig zu sich selbst kommen und schauen, wie man bewusster und gesünder leben kann.

Leerstellen im Leben bewusst wahrnehmen

Für mich hat die Fastenzeit eher mit dem fehlenden Teilchen unseres Puzzle zu Hause zu tun. Wenn ich auf mein Leben schaue, dann sind da viele fehlende Teile, viele Dinge und Umstände, die das Bild stören. Zu gerne gehe ich im Alltag über diese leeren Stellen hinweg. Die Fastenzeit gibt mir die Gelegenheit, diese Leerstellen bewusst wahrzunehmen und sie vor Gott zu bringen. Dazu braucht es einen ehrlichen Blick.

Nein, unser Puzzle ist nicht perfekt. Unser Leben übrigens auch nicht. Wie gut, dass es das auch gar nicht sein muss. Und wie gut, dass wir auch aktiv etwas an manchen unserer Leerstellen ändern können. Das Puzzle mit dem fehlenden Teil - ich glaube, es bleibt noch ein wenig länger in unserem Wohnzimmer liegen, bis es wieder in den Karton wandert.

