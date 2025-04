Kolumne: "Ostern geht in die Verlängerung" Stand: 24.04.2025 09:00 Uhr Ostern ist die Zeit des Neuanfangs und steht für Licht nach der Dunkelheit. Mit den Feiertagen ist das Fest längst nicht vorbei. Die österliche Freudenzeit mit der Auferstehung dauert 40 Tage - bis Pfingsten.

von Christine Oberlin

Schon wieder kommen meine Grüße zu Ostern nach den Feiertagen an. Ich hatte einfach keine Zeit, die Briefe eher zu schreiben und in den Kasten zu werfen. Macht nichts, finde ich, eine gesegnete Osterzeit kann ich immer noch wünschen. Wer sagt denn, dass Ostern mit den beiden Feiertagen vorbei ist?

Natürlich wirkt es erst mal so, weil die beiden Ostertage für die Meisten arbeitsfreie Feiertage sind und weil es festliche Gottesdienste und in den Familien Osterrituale gibt. Und am Dienstag geht's dann weiter mit der Arbeit und dem Alltag. Dabei gerät schnell aus dem Blick, dass Ostern nachhaltig ist und sozusagen in die Verlängerung geht - nach dem kirchlichen Kalender sogar bis Pfingsten.

Die Farbe Weiß symbolisiert einen Neuanfang

In den ersten christlichen Gemeinden war Ostern der übliche Tauftermin. Die Täuflinge trugen weiße Kleider - als Zeichen eines Neuanfangs und dass sie nun zu Jesus, dem Licht der Welt, gehören. Die weißen Kleider trugen sie auch noch am Sonntag danach - der heißt deshalb auch "Weißer Sonntag". Für viele katholische Gemeinden ist dies bis heute der klassische Termin für die Erstkommunion, an dem weiße Kleider getragen werden.

"Bei uns Christen ist alle Tage Ostern"

Ostern reicht sogar noch weiter, denn genau genommen feiern wir Christenmenschen an jedem Sonntag Gottesdienste in Erinnerung an Jesu Auferstehung. Martin Luther soll das mal kernig auf den Punkt gebracht haben: Bei uns Christen ist alle Tage Ostern.

Mir gefällt der Gedanke. Das gibt doch gleich eine tröstliche Sicht aufs Leben: Ostern ist mit den Feiertagen nicht vorbei. Ich kann an jedem Tag dem Bibelvers trauen: Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. In jedem Ende liegt ein Anfang.

Kreuz, Herz oder Anker? So heißt die Kolumne der Kirche im NDR. Jede Woche vergeben die Radiopastor:innen und Redakteur:innen ein Kreuz für Glauben, ein Herz für die Liebe oder einen Anker für das, was hoffen lässt.

