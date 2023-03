Das Licht vor den Leuten leuchten lassen Stand: 08.03.2023 09:55 Uhr Zugfahrt nach Sylt. Ich besuche Freunde übers Wochenende. Von Altona geht es mit der Bahn über viel flaches Land, dann die Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal. Ab Husum geht dann plötzlich nichts mehr.

von Pastor Sieghard Wilm

Eine Brücke sei einsturzgefährdet, heißt es. Also Schienenersatzverkehr nach Bredstedt. Kein Schild weist uns Sylt-Urlaubern mit unseren Rollkoffern und Kinderkarren den Weg zu den Ersatzbussen, die irgendwo abseits geparkt stehen. Als dort alle genervt ankommen, fängt es an zu regnen. Die Stimmung könnte besser sein.

Tradition und Aufbruch in Nordfriesland

Dann Auftritt des Busfahrers, ein erfahrener Graukopf. Koffer werden verstaut, es kann los gehen. Alle werden erstmal mit "Moin und Willkommen in Nordfriesland" begrüßt. Und dann erzählt der Busfahrer über die zahlreichen Windräder, die die Landschaft prägen und dass wir hier gerade unter dem Meeresspiegel sind. Anfangs denke ich: Was schnackt der denn? Das ist doch keine Kaffeefahrt. Aber der Mann am Steuer erzählt keine unterhaltsamen Döntjes, sondern über den Klimawandel und die Energiekrise. Über Tradition und Aufbruch in Nordfriesland. Im Bus ist alle Mauligkeit verflogen. Vom Kind bis zur Seniorin - alle hören zu.

Das Beste aus der Not machen

Ankunft in Bredstedt. Der Busfahrer entschuldigt sich für alle Unannehmlichkeiten, obwohl er wirklich nichts dazu konnte. Dann verabschiedet er sich mit den Worten: Sehen sie unsere kleine Bustour mal als nordfriesische Entschleunigung. Alle lachen und bedanken sich mit Applaus. Ich denke jetzt noch über diesen Busfahrer nach. Der ist in der Not eingesprungen und reißt seinen Dienst nicht einfach ab. Der macht es richtig gut, der macht das Beste daraus, weil er es will und weil er es kann. Das wissen wir doch alle, dass ein Job so oder so gemacht werden kann. Genervt und fahrig oder mit Hingabe und Ausgeglichenheit.

Ich bin immer froh, wenn ich Menschen erlebe, die ihren Job gut machen. Die sich selbst und andere damit beschenken. Jesus sagt einmal zu seinen Leuten: "Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten." Danke Busfahrer! Danke alle, die ihr Licht leuchten lassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 08.03.2023 | 10:40 Uhr