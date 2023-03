Andrew Lloyd Webber hat ein Herz für Kirchen Stand: 22.03.2023 09:43 Uhr Ob Emmy, Oscar, Golden Globe, Grammy oder Tony: Andrew Lloyd Webber hat sie alle. Aktuell schreibt er an einer Krönungshymne für Charles III. Heute wird der erfolgreichste Musical-Komponist unserer Gegenwart 75 Jahre alt.

von Theologin Jacqueline Rath

Seine großen Erfolge wie "Das Phantom der Oper" oder "Jesus Christ Superstar" kennt wohl fast jeder.

Nicht so weitläufig bekannt wie seine Musik, ist seine 1994 gegründete Stiftung "The Open Churches Trust". Viele Kirchen Großbritanniens waren bis dato verschlossen, aus Sorge vor Diebstahl und Vandalismus. Es fehlte an Menschen, die vor Ort ein Auge auf die Gebäude haben würden. Andrew Lloyd Webber schreibt über diese Kirchen: "Sie sind einer der unbesungenen Schätze des Landes. Viele sind nicht nur architektonische Schätze, sondern enthalten auch Objekte, auf die jedes Museum stolz wäre. Ich habe diese Stiftung gegründet, um dazu beizutragen, dass diese Schätze offen bleiben."

Englands Kirchen sind dank Andrew Lloyd Webber länger offen

Bis 2006 half die Stiftung ein Netzwerk zwischen Kirchen, Ehrenamtlichen, Interessierten und Gläubigen herzustellen, dass es ermöglichte, viele Kirchen auch außerhalb der Gottesdienstzeiten offen zu halten. Für die Kirchen Großbritanniens hat sich die Vermittlung der Stiftung gelohnt: Viele Menschen werfen heute einen Blick hinein, manche aus Neugierde, manche auf der Suche nach Stille, wieder andere zum Gebet.

Krönungshymne für Charles III. basiert auf Psalm 98

Ob Andrew Lloyd Webber auch manchmal diese Kirchen besucht, das weiß ich nicht. Vermutlich hat er momentan aber auch ganz andere Dinge im Kopf: Für die Krönung von Charles III. soll er eine Krönungshymne schreiben, die auf dem biblischen Psalm 98 basiert. Darin heißt es: "Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht!" Wer weiß, vielleicht wird diese Hymne auch eine Art "Hit", und wird irgendwann einmal in einer der - jetzt wieder offenen Kirchen Großbritanniens - zu hören sein.

