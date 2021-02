Stand: 11.02.2021 17:09 Uhr Sesamstraße: Lernen mit Spaß

Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? In der Sesamstraße lässt sich viel lernen. Zum Beispiel Karate mit Krümelmonster, aber auch Buchstaben und Zahlen und was Freundschaft ist. Hier gibt es lustige Lern-Videos für Kinder.