Hitze im Norden: Temperaturen steigen auf mehr als 30 Grad Stand: 16.06.2021 07:12 Uhr Norddeutschland steht die erste Hitzewelle des Jahres bevor. Bis zum Wochenende werden Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet. Mit der Hitze und Trockenheit steigt auch die Waldbrandgefahr.

Die sehr niedrige Luftfeuchtigkeit und der leichte Wind würden das im Wald am Boden liegende Reisig und den Oberboden stark austrocknen, warnen die Niedersächsischen Landesforsten. Das erhöhe die Brandgefahr. Die Waldbrandgefahrenstufen des Deutschen Wetterdienstes würden in den nächsten Tagen auf Gefahrenstufe 4 klettern. Im Bereich der zentralen und östlichen Lüneburger Heide mit ihren ausgedehnten lichten Kiefernwäldern wird sogar die höchste Gefahrenstufe 5 erwartet. Die Landesforsten appellieren an die Waldbesucher und bitten um Mithilfe. Im Wald herrsche derzeit allgemeines Rauchverbot, es dürfe kein offenes Feuer im Wald oder in gefährlicher Nähe gemacht werden. Autos sollten nicht über trockener Vegetation und nur so abgestellt werden, dass Rettungswege frei bleiben. Beobachtete Brände oder entsprechende Verdachtsfälle sind unverzüglich dem Notruf unter 112 zu melden.

Tropische Nächte möglich

In den hitzespeichernden Städten könnten unterdessen tropische Nächte die Menschen um einen erholsamen Schlaf bringen. Sie seien im Lauf der Woche nicht ausgeschlossen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag mitteilte. Damit bezeichnen Meteorologen Nächte, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen.

Bis zu 35 Grad am Donnerstag erwartet

Die Wärme werde sich dabei von Süden ausbreiten, so der DWD-Sprecher. Heute werden bei viel Sonnenschein bis zu 31 Grad im südlichen Niedersachsen erwartet, der Donnerstag soll bereits in großen Teilen des Nordens mehr als 30 Grad bringen. Örtlich seien sogar 35 Grad drin, hieß es. Zum Ende der Woche soll es schwüler werden - das Gewitterrisiko steigt. Auch am Freitag werden aber Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 16.06.2021 | 08:00 Uhr