VfB Lübeck ist zurückgekommen, um zu bleiben Stand: 22.11.2023 12:00 Uhr Der VfB Lübeck ist nominiert als Mannschaft des Jahres. Den grün-Weißen gelang mit dem Meistertitel in der Regionalliga der Wiederaufstieg in den Profifußball. Dort ist der Klassenerhalt das Ziel.

von Samir Chawki

Trotz des feststehenden Aufstiegs mussten die mitgereisten VfB-Fans am 27. Mai 2023 lange auf die Erlösung warten. Erst in der Nachspielzeit traf Felix Drinkuth zur Führung in Norderstedt. Ein Treffer, der den Lübeckern auch die Meisterschaft der Fußball-Regionalliga Nord sicherte. Eine Woche später im Landespokalfinale mussten die Grün-Weißen zu Weiche Flensburg fahren. Auch dort triumphierte der VfB dank seines langen Atems und drehte in den Schlussminuten die Partie - und sicherte sich so das Double.

Ein vielversprechender Sommer

Zur Belohnung gab es neben dem Drittliga-Aufstieg auch die Teilnahme am DFB-Pokal. Im Gegensatz zum vergangenen Aufstieg wurde das Team im Sommer nur punktuell verstärkt - mit Hanno Behrens, Pascal Breier und Ulrich Taffertshofer wurden gestandene Profis und einige Talente geholt.

Der Saisonstart war vielversprechend, in den ersten vier Spielen gab es sechs Punkte und die Mannschaft von Trainer Lukas Pfeiffer blieb ungeschlagen. Da war das Ausscheiden in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Bundesligist TSG Hoffenheim verschmerzbar, auch wenn die Lübecker sich hier nach der zwischenzeitlichen Führung mehr ausgerechnet hatten.

Angekommen im Abstiegskampf

Die Euphorie ist mittlerweile verflogen und der VfB ist angekommen im Abstiegskampf der 3. Liga. Bis Ende Oktober schaffte das Team nur einen Sieg, oft auch wegen mangelnder Cleverness. Die Diskussion um die fehlende, für die Dritte Liga notwendige, UEFA-Pro-Lizenz von Lukas Pfeifer half auch nicht.

Nach fast der Hälfte der Saison kann man feststellen, dass der VfB spielerisch und vom Fansupport in die Liga gehört. Die für den Klassenerhalt nötigen Kniffe kann Lukas Pfeiffer während der A-Lizenz-Ausbildung ja lernen.

