SSC Fockbek: Goldige Zukunft im Mixed-Recurvebogen

Stand: 22.11.2023 12:00 Uhr

Knapp 52 nach seiner Gründung durch elf Männer in Paulsen's Gasthof im Ort feierte der SSC Fockbek einen seiner größten Triumphe. Am 9. Juni 2023 schoss ein gemischtes Team den Verein zum Deutschen-Mixed-Meister im Recurvebogen. Der SSC Fockbeck ist nominiert als Team in des Jahres 2023.