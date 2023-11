Stand: 22.11.2023 12:00 Uhr Anna Barth und Emma Kohlhoff überraschen mit WM-Titel von Rudi Dautwiz

Das Duo vom Kieler Yacht-Club hat sich offenbar gesucht und gefunden. Das neu formierte Team Anna Barth und Emma Kohlhoff feierte bei der Travemünder Woche den WM-Titel im 49er FX. Sie sind nominiert als Mannschaft des Jahres 2023.

Das Segel-Jahr ist zu Ende, an eine Winterpause ist aber nicht zu denken. Anna Barth und Emma Kohlhoff bekamen bei ihrem letzten Saison-Höhepunkt zu spüren, dass sie noch viel lernen müssen. Bei der Europameisterschaft in Portugal waren sie eines der jüngsten Teams. Für die Konkurrenz ging es um die Olympia-Tickets für die Spiele in Paris, für Anna Barth um "viel Erfahrung, die wir sammeln konnten". Der 39. Platz in der Gesamtwertung daher nebensächlich, eher Ansporn für die kommende Saison.

Dann will das Duo vom Kieler Yacht-Club an das Jahr 2023 anknüpfen. Im Sommer hatten die beiden den Entschluss gefasst, in dieser anspruchsvollen Jolle, dem olympischen 49er FX ein Team zu bilden. "Das hat gut funktioniert. Im Boot, aber auch menschlich passt es.“ Anna Barth ist mit ihren 18 Jahren zwar drei Jahre älter als Emma Kohlhoff, aber der Altersunterschied spielt keine Rolle.

WM-Titel war kein Zufall

Nach der Premiere bei der Kieler Woche folgte bereits in Travemünde Ende Juli der erste große Erfolg. "Es ist unfassbar", freute sich Emma Kohlhoff über den WM-Titel, der kein Zufall war. Anfang Oktober wurden sie deutsche Vize-Meister in der offenen Klasse. Die Olympischen Spiele kommen im nächsten Jahr wohl noch zu früh, aber bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres wollen sie wie schon in Travemünde für eine Überraschung sorgen. Zuzutrauen ist ihnen das.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein mittendrin | 21.11.2023 | 12:20 Uhr