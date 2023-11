Bogenschütze Florian Unruh mit Weltklasse-Leistungen nach Paris? Stand: 22.11.2023 12:00 Uhr Bogenschütze Florian Unruh sicherte sich 2023 viele Titel und Podestplätze. Sein größter Triumph war der Sieg bei den Europaspielen in Krakau. Er ist nominiert als Sportler des Jahres.

Florian Unruh hat 2023 mit seinem Recurvebogen dank seiner norddeutschen Gelassenheit fast alles perfekt getroffen. Die Liste der Erfolge des Nationalkaderschützen ist lang: Europameister, WM-Silber, EM-Bronze und die Deutsche Meisterschaft allein und im Mixedteam. Das stundenlange tägliche Training des Sportsoldaten in Berlin oder auch in Antalya zahlt sich aus.

Seine Leistungen garantieren Deutschland eine Olympiateilnahme

Im Juni beweist er seine Klasse bei den European Games im polnischen Krakau. Bis ins Einzelfinale zeigt er starke Leistungen und wird Europameister. Neben dem Titel hatte Unruh damit noch etwas erreicht: "Das war der Wichtigste, weil ich damit Deutschland einen Quotenplatz für Paris sichern konnte." Mit der Mannschaft gewinnt er bei der EM die Bronzemedaille. Die Erfolgsserie geht schon direkt danach weiter, als sich Florian Unruh bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel und Mixed Team den Titel sichern kann. Im Einzelwettkampf ist es bereits sein vierter Titel. Im Mixed-Finale schießt er sensationelle 59 von 60 möglichen Ringen an der Scheibe. Er ist stolz auf seine Leistung: "Dort zu gewinnen, das war schon cool. Die Leistung als Team macht anders Spaß." Seine Leistung bei den Finals verdient nach Expertenmeinung das Prädikat "Weltklasse".

Auch im Team sensationelle Leistungen

Die beweist er auch bei der WM in Berlin. Im Einzelwettkampf schafft er es nicht auf das Treppchen, doch im Mixed zeigt er mit seiner Partnerin wieder starke Leistungen. Sie gewinnen die meisten Matches, müssen sich erst im Finale den Südkoreanern geschlagen geben. Nach 2017 sichert er sich so den zweiten Mixed-Vize-Weltmeistertitel. Florian Unruh kann nun auf seine zweite Olympiateilnahme hoffen. Nachdem er 2020 in Tokio als Fünfter das Podest verpasste, könnte der gebürtige Rendsburger in Paris wieder auf Medaillenjagd gehen und dort seine Klasse beweisen.

