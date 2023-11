Sascha Möller: Ganz oben im Senioren-Tennis Stand: 22.11.2023 12:00 Uhr Für Sascha Möller war es ein sehr erfolgreiches Jahr. Vize-Weltmeister, Europameister und Platz zwei in der Weltrangliste - der Schleswiger ist nominiert als Sportler des Jahres 2023.

Sascha Möller ist erst 36 Jahre alt, zählt damit im Tennis aber schon zu den Senioren. Und genau dort ist der Schleswiger das Maß aller Dinge: Platz eins in der Deutschen Rangliste "Herren 35", Platz zwei auf der Weltrangliste. Auch Europameister darf sich Sascha Möller nennen - es war einfach ein extrem erfolgreiches Jahr für ihn. Als Nationalspieler und Kapitän der Deutschen Mannschaft wurde er mit seinem Team Vize-Weltmeister in der Türkei. Im Einzel brachte er die Silbermedaille zurück in seine Heimat. "Seit Januar geht es durch die Decke. Ich bin ganz stolz auf mich selbst - es ist das Ergebnis meiner harten Arbeit."

Mit der eigenen Tennisschule Talente fördern

Wie er trainiert? Meistens tatsächlich allein, verrät er. Mit Ballmaschine, Linienläufen und auch vielen Einheiten ohne Ball. "Ich bin sehr fit und habe ein neues Level erreicht." Tatsächlich ist Sascha Möller extrem viel auf dem Tennisplatz, denn er hat im vergangenen Jahr seinen Job als Vermögensberater an den Nagel gehängt und seine eigene mobile Tennisschule gegründet. Ob in Schleswig, in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) oder anderen Orten: Der Tennisprofi gibt überall Unterricht, will den Tennissport in der Region fördern und Talente entdecken. "Natürlich habe ich dabei auch den Leistungsgedanken: Ich möchte viele junge talentierte Spieler gut fördern."

Fragt man den jungen Familienvater nach seinen eigenen sportlichen Zielen, muss er etwas länger nachdenken. "Weltmeister im Einzel - das ist vielleicht nochmal ein Ziel. Und weiterhin mit der Nationalmannschaft bei der WM oben dabei sein."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.11.2023 | 12:00 Uhr