Relegation gegen Köln: Holstein Kiel öffnet Stadion für Fans Stand: 27.05.2021 11:02 Uhr Fußballfans dürfen nun doch ins Holsteinstadion und am Sonnabend das Relegationsrückspiel zwischen Holstein Kiel und Köln verfolgen. Es handelt sich um ein Modellprojekt.

Sowohl der Verein Holstein Kiel als auch die Stadt und die schleswig-holsteinische Landesregierung haben heute zugestimmt, dass 2.350 Fans beim entscheidenden Spiel am Sonnabend (18 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) dabei sein dürfen. Die Zuschauer werden nach einem festgelegten Plan auf den verschiedenen Tribünen verteilt. Jeder Fan muss zudem einen aktuellen und negativen Schnelltest vorweisen. Die Karten sind personalisiert und nicht im freien Verkauf erhältlich. Zusätzlich gelten weitere, allgemeine Hygienemaßnahmen.

Schneekloth: Haben uns für einen anderen Ansatz entschieden

"Grundsätzlich sind wir weiterhin der Meinung, dass der Profifußball keine Sonderrolle bei diesem Thema beanspruchen sollte", sagt Holstein Kiels Präsident Steffen Schneekloth und fügt an: "Nach dem Spiel gegen Darmstadt 98 haben wir uns aber mit der Stadt und den zuständigen Behörden ausgetauscht. Dabei war allen Seiten relativ schnell klar, dass wir in Hinblick auf die Lage rund um das Stadion unsere grundsätzliche Haltung überdenken müssen und so haben wir uns am Ende gemeinsam für einen anderen Ansatz entschieden."

Wer erhält Tickets?

Nach Angaben des Vereins geht das größte Kontingent der Karten an Inhabern von HolsteinHerz-Dauerkarten. "Natürlich ist es immer hart zu entscheiden, wer am Ende eine Karte bekommt und wer nicht. Wir haben daher versucht, möglichst vielen unserer Fans und Partner, die uns das ganze Jahr die Treue gehalten haben, einen Platz im Stadion zu ermöglichen", sagt Kiels Geschäftsführer Wolfgang Schwenke. Ein klassisches Rahmenprogramm gebe es nicht und auch die VIP-Räume bleiben geschlossen.

Holstein Kiel würde schon ein Unentschieden reichen, um in die erste Bundesliga aufzusteigen. Das Hinspiel am Mittwoch gegen Köln gewannen die "Störche" mit 1:0.

Weitere Informationen 1:0 in Köln - Holstein Kiel dicht dran an der Bundesliga Im Rückspiel am Sonnabend in Kiel reicht den "Störchen" schon ein Remis, um den Aufstieg perfekt zu machen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.05.2021 | 12:00 Uhr