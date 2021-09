Holstein Kiel will schon gegen Hannover mehr Zuschauer zulassen Stand: 10.09.2021 10:12 Uhr Trainer, Mannschaft und Umfeld von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bereiten sich auf das Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC am Sonnabend (13.30 Uhr) vor - und haben dennoch auch schon das nächste Heimspiel im Kopf. Das Ziel: noch mehr Fans ins Stadion zu lassen.

Durch die ab dem 20. September geltende neue Landesverordnung hat die KSV Holstein die Möglichkeit, noch mehr Zuschauer ins Holstein-Stadion zu lassen. Bisher sind 4.100 Fans zugelassen - schon beim Heimspiel gegen Hannover 96 am 18. September sollen es mehr werden. KSV-Präsident Steffen Schneekloth verweist auf aktuelle Zahlen und Entwicklungen: "Wir wissen, dass in den ersten Spielen der Saison 2021/22 bei 900.000 verkauften Tickets in der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie im Supercup lediglich sechs Fälle vorliegen, bei denen es eine Kontaktnachverfolgung im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben hat." Dabei sei nicht sicher, dass sich diese Menschen überhaupt im Stadion angesteckt haben, betonte Schneekloth.

Dauerkartenbesitzer und KSV-Mitglieder im Vorteil

Wenn jetzt wieder mehr Fans zugelassen werden, müsse man immer verantwortungsvoll abwägen, den Schutz der Fans im Blick haben und sich eng mit Behörden absprechen, sagte der Präsident des Zweitliga-Klubs. Die Karten für das Spiel gegen Hannover 96 werden zunächst für Dauerkartenbesitzer verfügbar sein. Danach erhalten Mitglieder der KSV ein Vorkaufsrecht, ehe die restlichen Karten anschließend in den freien Verkauf gehen. Alle Tickets müssen digital erworben werden. Tageskassen wird es nicht geben.

Verletzungssorgen vor Spiel gegen Karlsruhe

Vor dem Spiel an diesem Sonnabend in Karlsruhe plagen Holstein Kiel große Verletzungssorgen. So werden Aleksandar Ignjovski, Steven Skrzybski, Julian Korb und Lewis Holtby mit muskulären Problemen fehlen. Coach Ole Werner zeigte sich dennoch optimistisch: "Wir wollen die drei Punkte entführen. Wir haben in den zwei letzten Spielen eine klare Leitungssteigerung gezeigt." Anpfiff gegen den Karlsruher SC ist am Sonnabend um 13.30 Uhr.

