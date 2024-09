FC St. Pauli wacht in Augsburg zu spät auf und verliert mit 1:3 Stand: 15.09.2024 17:26 Uhr Drei Spiele, drei Niederlagen - der Fehlstart für Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli ist perfekt. Die Fußballer aus Hamburg verloren am Sonntag mit 1:3 (0:0) beim FC Augsburg.

von Martin Schneider

Marius Wolf in der 47. Minute, Philip Tietz in der 67. Minute und Yusuf Kabadayi (90.+5) erzielten die Tore für die Gastgeber und bescherten ihnen den ersten Saisonsieg, Carlo Boukhalfa gelang nur der zwischenzeitliche Anschluss (75.). St. Pauli ist hingegen bereits nach drei Spieltagen auf dem harten Boden der Erstliga-Realität angekommen und steht in der Tabelle nur aufgrund des noch schlechteren Torverhältnisses von Mit-Aufsteiger Holstein Kiel, der 1:6 gegen Bayern München verlor, auf dem 17. Platz.

"Insgesamt war das leider zu wenig von uns", sagte St. Paulis Stürmer Johannes Eggestein: "Heute können wir mit der Leistung nicht zufrieden sein."

St. Pauli offensiv ohne Ideen, Augsburg im Pech

Das Spiel war im ersten Durchgang eine zähe Angelegenheit. Augsburg überließ St. Pauli in den ersten zehn Minuten den Ball und wartete ab, was von den Gästen an diesem Nachmittag zu erwarten sei. Da dies offensiv nicht viel war, ergriffen die bayrischen Schwaben danach selbst die Initiative. In der elften Minute zog Frank Onyeka aus der Distanz ab und verfehlte das Tor deutlich, in der 22. Minute wurde ein Kopfball von Keven Schlotterbeck und ein Hackenstoß von Wolf geblockt.

Kurze Aufregung gab es in der 30. Minute, als ein Schuss des Hamburgers Carlo Boukhalfa von Augsburgs Onyeka mit dem Fuß abgewehrt wurde und dem Nigerianer anschließend an die Hand sprang. Schiedsrichter Felix Zwayer zeigte zu Recht nicht auf den Elfmeterpunkt.

Danach ging es bis zur Halbzeit wieder nur in eine Richtung - in die von Gäste-Torhüter Nikolaj Vasilj. Augsburgs Elvis Rexhbecaj (41.) setzte einen Schuss ans Außennetz und Vasilj parierte in der 45. Minute überragend gegen Samuel Essende und rettete den Kiezkickern das 0:0.

Insgesamt war der Auftritt der Braun-Weißen im ersten Durchgang spielerisch schwach. "Das war zum Vergessen", gab auch St. Paulis Coach Alexander Blessin zu. Von der Leichtigkeit, mit der der Zweitliga-Meister in der vorherigen Spielrunde auftrat, war in Augsburg nicht viel zu sehen. Die Hanseaten erspielten sich keine klare Torchance und waren gegen einen robusten Gegner defensiv oft gefordert.

Wolf schockt die Braun-Weißen nach der Pause

Trainer Blessin reagierte und wechselte zur zweiten Hälfte Manolis Saliakis und Elias Saad ein. Die beiden waren keine zwei Minuten auf dem Feld, als Wolf das 1:0 für den FCA erzielte. Mit einem Linksschuss traf der ehemalige Nationalspieler ins lange Eck, Vasilj war machtlos. Die Gäste waren danach gefordert und trauten sich auch mehr. Eric Smith (54.) zog aus knapp 35 Metern ab, Philipp Treu streckte mit einem Volleyschuss Onyeka nieder, der den Ball an den Kopf bekam (64.).

Mitten hinein in die zarten und ungefährlichen Offensivbemühungen machte Augsburgs Philip Tietz in der 67. Minute das 2:0 nach einer Flanke des wiedergenesenen Onyeka. Damit schien die Partie zugunsten der Gastgeber entschieden, St. Pauli drohte defensiv nach dem zweiten Gegentreffer auseinanderzufallen. Augsburg vergab durch Onyeka (69.) und Rexhbecaj (70.) noch weitere hochkarätige Tormöglichkeiten.

Boukhalfa schießt erstes Saison-Tor für die Hamburger

Die Gäste wachten allerdings hernach endlich auf und spielten offensiv vermehrt über die Flügel - mit Erfolg: Saad flankte auf Boukhalfa, der 254 torlose Bundesliga-Minuten beendete und in der 75. Minute zum 1:2-Anschluss traf. Die Gäste mühten sich danach, weiter Druck auf die Abwehr der Gastgeber auszuüben. Saad hatte in der 85. Minute sogar den Ausgleich auf dem Fuß, doch FCA-Keeper Nediljko Labrovic reagierte glänzend. Kabadayi sorgte in der Nachspielzeit gegen anstürmenden Hamburger nach einem Konter für die Entscheidung (90.+5).

3.Spieltag, 15.09.2024 15:30 Uhr FC Augsburg 3 FC St. Pauli 1 Tore: 1 :0 Marius Wolf (47.) 2 :0 Tietz (67.) 2: 1 Boukhalfa (75.) 3 :1 Kabadayi (90. +6)

FC Augsburg: Labrovic - M. Bauer, Gouweleeuw, K. Schlotterbeck - Marius Wolf (61. M. Pedersen), Onyeka (83. A. Maier), Jakic, Giannoulis (83. Koudossou) - Rexhbecaj, Vargas (62. Tietz) - Essende (78. Kabadayi)

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Treu, Irvine, Ritzka (46. Saliakas) - R. Wagner (46. Saad), Boukhalfa (89. Dzwigala) - J. Eggestein (84. Albers), Guilavogui (34. Afolayan)

Zuschauer: 30660 (ausverkauft)



