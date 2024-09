Keine Probleme mit dem Jahn - HSV deklassiert Regensburg Stand: 15.09.2024 15:24 Uhr Der HSV hat auch das zweite Heimspiel gegen einen Aufsteiger locker gewonnen. Am Sonntag schlug der Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg mit 5:0 (2:0) und schob sich auf den vierten Tabellenplatz vor.

von Sebastian Ragoß

Wie vor zwei Wochen gegen Preußen Münster (4:1) war der Jahn kein wirklicher Prüfstein für die Hamburger, die bereits nach 45 Sekunden die Weichen auf Sieg stellten. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld flankte Fabio Balde von links ins Zentrum, wo Ransford Königsdörffer bemerkenswert freistand und entspannt einköpfte.

Weitere Informationen Stefan Kuntz heute zu Gast im Sportclub Heute um 22.50 Uhr: Der HSV-Sportvorstand zu Gast im Studio. mehr

Die überforderte Defensive der Regensburger stand weiter unter Druck, Silvan Heftis Schuss wurde gerade noch auf der Linie geklärt (4.).

Drei Minuten später gab es den einzigen kniffligen Moment für den HSV: Nach einem leichtfertigen Ballverlust von Kapitän Sebastian Schonlau grätschte Dennis Hadzikadunic den Ball ins eigene Tor. Doch zum Glück für die Hamburger stand hinter ihm der Regensburger Demonik Kother knapp im Abseits, sodass der Treffer nach Eingriff des Videoschiedsrichter zu Recht keine Anerkennung fand.

2:0 statt 1:1 - die frühe Entscheidung

Dann hatte der 19 Jahre alte Balde, der gerade seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat, seinen zweiten großen Auftritt. Er setzte sich locker auf dem linken Flügel durch und bediente in der Mitte Robert Glatzel, der die Kugel ins Tor bugsierte (14.). 2:0 statt 1:1- damit war die Begegnung praktisch schon entschieden.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Und entsprechend locker ließen es die Gastgeber anschließend angehen. Die individuelle Überlegenheit des HSV war jederzeit zu erkennen, ohne dass der Jahn vor der Pause noch einmal ernsthaft in Gefahr geriet. Vielmehr sorgte Hefti für einen weiteren Schreckmoment, als er einen total misslungenen Rückpass spielte, den Schonlau gerade noch vor der Linie abfing (42.).

HSV mit totaler Kontrolle

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig am Spieltempo: Hamburg begnügte sich mit glanzloser Kontrolle, Regensburg fehlten die offensiven Mittel, um noch einmal für Spannung zu sorgen. Erst in der 65. Minute gab es die erste Chance in Durchgang zwei: Königsdörffer kam frei zum Schuss, scheiterte aber an Jahn-Keeper Felix Gebhardt.

Anschließend stand erneut Hadzikadunic im Blickpunkt und unter Eigentorgefahr: Dieses Mal hatte er Glück, dass sein Abwehrversuch knapp am Pfosten vorbeiging (72.).

Der HSV nahm die kleine Warnung an, nicht zu nachlässig zu werden und erzielte Treffer Nummer drei. Jean-Luc Dompé setzte sich im Strafraum durch und überwand Gebhardt mit einem Schuss ins kurze Eck (76.).

Selke und Dompé legen nach

In der Schlussphase vergab der eingewechselte Davie Selke zunächst einige Gelegenheiten, ehe er seinen ersten Liga-Treffer für den HSV erzielte: Der Neuzugang vom 1. FC Köln setzte sich robust in der Luft durch und köpfte das 4:0 (89.).

Doch damit nicht genug: In der Nachspielzeit packte Dompé noch einmal seinen bekannten Wackler aus, zog an seinem Gegenspieler vorbei und markierte das 5:0 für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart.

5.Spieltag, 15.09.2024 13:30 Uhr Hamburger SV 5 J. Regensburg 0 Tore: 1 :0 Königsdörffer (1.) 2 :0 Glatzel (14.) 3 :0 Dompé (76.) 4 :0 Selke (89.) 5 :0 Dompé (90. +3)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - Hefti (81. Sahiti), Elfadli, Meffert, Baldé (62. Dompé) - Richter (62. L. Reis) - Glatzel (75. Selke), Königsdörffer (75. Pherai)

J. Regensburg: Gebhardt - Schönfelder, L. Breunig, Ballas, Ziegele - S. Ernst, Geipl (80. Bauer) - Pröger (80. Meyer), Viet (88. Bulic), Kother (68. Ochojski) - Kühlwetter (68. Ganaus)

Zuschauer: 53779



Weitere Daten zum Spiel Heuer Fernandes - Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - Hefti (81. Sahiti), Elfadli, Meffert, Baldé (62. Dompé) - Richter (62. L. Reis) - Glatzel (75. Selke), Königsdörffer (75. Pherai)Gebhardt - Schönfelder, L. Breunig, Ballas, Ziegele - S. Ernst, Geipl (80. Bauer) - Pröger (80. Meyer), Viet (88. Bulic), Kother (68. Ochojski) - Kühlwetter (68. Ganaus)53779

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 15.09.2024 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga