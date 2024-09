Werder Bremen feiert bei Mainz 05 in Unterzahl ersten Saisonsieg Stand: 15.09.2024 20:01 Uhr Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den ersten Sieg der Saison eingefahren. Die Grün-Weißen gewannen am dritten Spieltag in Unterzahl beim 1. FSV Mainz 05 mit 2:1 (0:0).

von Martin Schneider

Marvin Ducksch brachte die Gäste per Strafstoß in der achten Minute in Führung, Jae-Sung Lee traf nach einem Patzer von Werder-Keeper Michael Zetterer in der 27. Minute zum 1:1. Joker Derrick Köhn sorgte in der 69. Minute für den Auswärtssieg der dezimierten Bremer, die seit der Roten Karten für Marco Friedl (60.) in Unterzahl gespielt hatten.

"Wir haben in Unterzahl sehr gut verteidigt als Team", sagte Köhn nach dem Spiel der ARD. "Wir mussten noch eine Schippe drauflegen. Wir haben nicht aufgegeben. Als ich reinkam hatte ich die Chance - und habe sie Glück auch genutzt."

Stürmischer Beginn beider Teams

Beide Teams ließen sich in der letzten Partie des dritten Spieltags am Sonntagabend nicht lange bitten. Der Ex-Kieler Lee hatte die erste Chance (2.) für die Mainzer. Danach setzten die Bremer ihre offensiven Duftmarken - und die hatten es in sich. In der fünften Minute erspielte sich Werder eine Dreifach-Chance, FSV-Keeper Robin Zentner parierte gegen Mitchell Weiser, Jens Stage und Senne Lynen.

Kurze Zeit später fiel Justin Njinmah im Strafraum der Rheinhessen und es gab Elfmeter für die Norddeutschen. Ducksch trat an und verwandelte gewohnt souverän zur frühen 1:0-Führung für die Grün-Weißen (8.). Die Gastgeber hatten die direkte Antwort allerdings auf dem Fuß: Nadiem Amiri hämmerte den Ball in der zwölften Minute aus knapp 20 Metern auf die Latte.

Für den Ausgleich in der 27. Minuten benötigten die Gastgeber tatkräftige mithilfe der Bremer Hintermannschaft: Nach einer Flanke wollte Zetterer den Ball aus der Luft abfangen, prallte beim Versuch allerdings mit Niklas Stark zusammen und ließ den Ball fallen. Lee stand goldrichtig und schob zum 1:1 ins verwaiste Tor ein. Danach blieben beide Mannschaften offensiv ausgerichtet, weitere Treffer fielen im ersten Durchgang eines ansehnlichen Spiels allerdings nicht.

Friedl kassiert Rot

Die Nullfünfer starteten auch stürmisch in die zweite Hälfte. Hyunseok Hong hatte binnen zwei Minuten zwei Riesen-Chancen für die Gastgeber (49., 50.), doch Zetterer machte seinen Fehler mehr als wieder gut. In der 58. Minute war der Schlussmann der Gäste erneut gefragt, als er einen Versuch von Anthony Caci entschärfte. Mitten hinein in die Druckphase der Mainzer gab es den nächsten Rückschlag für den SVW: Friedl flog nach einem Foul an Jonathan Burkardt mit glatt Rot vom Platz (60.).

Köhn mit Einstand nach Maß für dezimierte Bremer

Allerdings gelang es den Bremer zu zehnt deutlich besser, den Druck der Gastgeber einzudämmen. Und nicht nur das: Der eingewechselte Last-Minute-Neuzugang Derrick Köhn ließ nach einem Konter in der 69. Minute die mitgereisten Bremer Fans im Gästeblock über die Führung zum 2:1 jubeln - ein Einstand nach Maß für die Leihgabe von Galatasaray Istanbul.

Werder rührte danach Beton an, an dem sich die Rheinhessen die Zähne ausbissen. Mit klugen Entlastungen und einer souveränen Defensivarbeit fuhren die Bremer einen verdienten Auswärtssieg ein.

3.Spieltag, 15.09.2024 17:30 Uhr 1. FSV Mainz 1 Werder Bremen 2 Tore: 0: 1 Ducksch (8., Foulelfmeter) 1 :1 J.-s. Lee (27.) 1: 2 Köhn (69.)

1. FSV Mainz: Zentner - Kohr (90. Barkok), Jenz, Leitsch - Caci (79. Nebel), Sano (79. Widmer), Amiri, Mwene (79. Onisiwo) - Hong (65. Sieb), J.-s. Lee - Burkardt

Werder Bremen: Zetterer - N. Stark, Friedl, A. Jung - Weiser, Stage, Lynen (90.+1 Alvero), Agu (67. Köhn) - R. Schmid, Ducksch (67. Malatini), Njinmah (12. Grüll / 90.+1 Topp)

Zuschauer: 32000



