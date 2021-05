Aufstiegsfinale: Promis und Fans setzen auf Holstein Kiel Sendedatum: 15.05.2021 15:30 Uhr Holstein Kiel benötigt noch einen Sieg aus dem Spiel in Karlsruhe am Sonntag, um den erstmaligen Aufstieg der Vereinsgeschichte perfekt zu machen. Patzt Verfolger Fürth, könnte der Sprung sogar auch ohne "Dreier" gelingen. Viele Schleswig-Holsteiner fiebern mit den Kielern.

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat es selbst in der Hand, die Sensation zu schaffen. Das Team von Trainer Ole Werner will den Sprung in die Erste Liga perfekt machen. "Dass das ein außergewöhnlicher Erfolg wäre, gerade aufgrund der besonderen Umstände mit der Pandemie, ist doch klar. Aber noch sind wir nicht aufgestiegen, sondern wir müssen noch punkten und als nächstes in Karlsruhe unsere Hausaufgaben machen", sagt Trainer Ole Werner mit Blick auf das Spiel am Sonntag (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim Karlsruher. Die Spannung in der Stadt ist zu spüren - zumindest bei den Fans. Aber auch Prominente aus Sport und Politik lässt das spannende Finale nicht kalt.

Günther und Kämpfer drücken für Sonntag die Daumen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther drückt am Sonntag die Daumen fürs Holstein-Team. "Das ist der Wahnsinn, was die Mannschaft da im Moment an Spielen abliefert, trotz der Terminenge durch die Nachholspiele einen Sieg nach dem anderen einzufahren. Ich bin wirklich optimistisch, dass die 'Störche' jetzt auch noch einen Sieg holen. Und ich hoffe, dass das schon in Karlsruhe der Fall sein wird. Also Daumen drücken. Attacke. Und dann kann die Erste Liga kommen", sagt Günther.

Auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hofft auf den Aufstieg: "Hut ab vor dieser souveränen Leistung. Weder die lange Quarantäne noch die fehlenden Fans im Stadion konnten Holstein Kiel davon abhalten, einen sensationellen Schlussspurt hinzulegen und auch beim DFB-Pokal ganz weit nach vorn zu kommen. Der Aufstieg wäre ein Traum, aber noch ist er nicht erreicht. Wir drücken fest die Daumen und sind schon jetzt sehr stolz auf die Mannschaft."

THW Kiel beeindruckt, wie sich "Störche" gerade präsentieren

THW Kiels Geschäftsführer Viktor Szilágyi ist beeindruckt, wie die "Störche" sich gerade präsentieren. "Wie sie gerade aus dieser ganz schwierigen Quarantäne-Situation rausgekommen sind, das ist aller Ehren wert. Sie haben sich das absolut verdient", sagt der Handballer. Er sei überzeugt davon, dass sich Kiel den Aufstieg jetzt nicht mehr nehmen lassen werde. "Kiel hat in dieser Saison hervorragende Leistungen gezeigt. Insofern wäre der Aufstieg in die Bundesliga mehr als verdient", meint SPD-Politiker Ralf Stegner.

Videos 2 Min Holstein Kiel vor dem Aufstieg - "Die sind heiß" NDR Reporter Norman Nawe zur aktuellen Situation von Holstein Kiel vor dem möglicherweise entscheidenden Spiel beim Karlsruher SC. 2 Min

Lohn für harte Arbeit

Für Fußball-Fan Daniel Hoffmann wäre es ein Riesenerlebnis und eine große Sensation, sollte der Aufstieg tatsächlich geschafft werden. "Ich würde es den Jungs auf jeden Fall gönnen, der Stadt und auch unserem Land. Das wäre der Preis für harte Arbeit", schreibt er auf Facebook. Und Birgit Stritzinger schreibt: "Ich wünsche Euch viel Erfolg und drücke Euch ganz fest die Daumen. Toi, Toi, Toi für den Aufstieg." Viele Fans hoffen am Sonntag auf die ganz große Aufstiegsparty bei Holstein Kiel. Die "Störche" wären dann der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein.

