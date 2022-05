Wo das Pokal-Glück hinfällt - Jubel in Bremen, Ernüchterung in Rehden Stand: 30.05.2022 16:19 Uhr In ihren Träumen sind die Fußball-Amateurvereine vor der Auslosung der ersten DFB-Pokalrunde alle vereint: Bitte einen der ganz großen Fische! Dem Bremer SV ist mit dem FC Schalke 04 ein solcher ins Netz gegangen. Anders sieht es beim BSV Rehden aus.

von Christian Görtzen

Als Losfee Kevin Großkreutz am Sonntagabend um 19.35 Uhr die Kugel herausgriff, in der sich der Name "BSV Rehden" verbarg, brandete lautstarker Jubel auf im Clubheim des niedersächsischen Landespokalsiegers. Wie schnell sich aber Euphorie legen kann, zeigte sich zwei, drei Sekunden später. Der zugeloste Gegner: SV Sandhausen. Wackerer Zweitligist seit zehn Jahren, aber alles andere als zugkräftig. Kaum Fans, wenig Renommee - und daher der Schrecken der Amateurvereine.

125 Kilometer entfernt in nordwestlicher Richtung, präzise im Gasthaus "Zum grünen Jäger" im ostfriesischen Uplengen, ließ das Los SV Sandhausen das erste Mal an diesem Abend beim Team des Bremer SV die Laune ansteigen. Aus Erleichterung: Dieser Gegner war raus aus dem Topf. Keine Viertelstunde später dann sogar die blanke Begeisterung im Festsaal, in dem sich der BSV nach dem Aufstiegsspiel in Emden versammelt hatte: Schalke 04! Schon wieder so viel Glück, nur ein Jahr nach dem Hauptgewinn FC Bayern München.

Eigenes Stadion des Bremer SV zu klein

"Die Reaktion des ganzen Teams sagt ja schon alles. Dass wir wieder so einen tollen Gegner gezogen haben, ist einfach fantastisch", sagte BSV-Organisationsleiter Tore Felgendreher dem NDR. "Bei uns herrscht bereits Dankbarkeit dafür, dass wir in dem Wettbewerb dabei sein dürfen. Der DFB-Pokal ist für uns ein Traum. Und jetzt schon wieder so ein Super-Los."

Ein Gegner der Top-Kategorie bringt aber auch besondere Herausforderungen für den Amateurclub mit sich. Die wichtigste Frage, die es zu klären gibt: Wo wird die Partie Ende Juli stattfinden? In seinem Stadion könnte der Fünftligist nur 5.000 Zuschauern Platz bieten. Die Nachfrage nach Tickets dürfte aber weitaus größer sein. Zumal die Gelsenkirchener traditionell viele Fans zu Auswärtsspielen mitbringen.

In Oldenburg mit der "Münchner Freiheit" gegen Schalke?

Eine Möglichkeit wäre ein Umzug ins 42.000 Besucher fassende Weserstadion des großen Nachbarn Werder Bremen. "Dabei würden aber hohe Fixkosten auf uns zukommen. Das würde sich nur rechnen, wenn das Stadion sehr gut gefüllt ist. Wir benötigen dann wohl sehr viele mitreisende Schalke-Fans", sagte Felgendreher. Und so liebäugeln sie beim BSV eher mit einem Gastspiel im Marschwegstadion des Drittliga-Anwärters VfB Oldenburg, das 15.000 Besucher fasst.

"Blau-Weiß trifft auf Blau-Weiß - das ist natürlich super." Alexander Arnhold, Kapitän des Bremer SV, zum Schalke-Los

Dort dann eventuell sogar mit einem Auftritt der Band "Münchner Freiheit". Diese hat der BSV über Social Media erneut angeschrieben, wie Bastian Fritsch, Vorstand für den Bereich Kommunikation, erzählte. Eigentlich war der Live-Auftritt im vergangenen Jahr beim Gastspiel des FC Bayern vorgesehen gewesen. Dann aber gab es bei den Bremern Corona-Fälle, das Team musste in Isolation, die Partie wurde abgesagt. "Jetzt haben wir es bei der Münchner Freiheit noch einmal versucht. Mal sehen, ob es klappt", sagte Fritsch.

Rehden will im eigenen Stadion spielen

In Rehden ging zur selben Zeit Friedrich Schilling über den Rasen der heimischen Waldsportstätten. Inspektion stand auf der Agenda des 71 Jahre alten BSV-Clubchefs. Eine Platzbegehung sollte Aufschlüsse darüber liefern, was infrastrukturell noch getan werden muss. "Es ist klar unser Ziel, dass wir in unserem eigenen Stadion gegen Sandhausen spielen werden. Das sollte, denke ich, auch möglich sein. Das ist das Gute am Gegner. Bei einem großen Gegner wäre das nicht möglich gewesen", sagte Schilling. "Wir rechnen mit 1.500 Besuchern."

Einen großen Pokal-Fisch hatten sie ja auch schon mal, sogar den größten, den Rekordmeister Bayern München (Saison 2013/2014). Damals fand die Partie in Osnabrück vor 16.600 Zuschauern statt, der BSV unterlag mit 0:5. Zehn Jahre zuvor hatten die Schwarz-Weißen in Rehden vor 5.500 Zuschauern gegen den TSV 1860 München gespielt. "Aber das ging auch nur, weil die Münchner nichts dagegen gehabt haben, sich in einem bereitgestellten Möbel-Lkw umzuziehen", erzählte Schilling.

Die dritte DFB-Pokal-Partie fand vor acht Jahren statt. Gegner in Cloppenburg vor gerade einmal 900 Zuschauern war der damalige Zweitligist VfR Aalen - vergleichbar attraktiv mit dem jetzt zugelosten SV Sandhausen.

"Für mich ist auch Sandhausen ein Traumlos." Rehdens Trainer Kristian Arambasic

"Wirtschaftlich ist es sicherlich nicht das, was man sich erhoffen würde. Aber in sportlicher Hinsicht bietet es uns eine echte Chance", sagte Rehdens Trainer Kristian Arambasic. "Wir sind alle Sportler und wollen weiterkommen. Das ist gegen Sandhausen sicherlich einfacher als gegen einen Top-Club der Bundesliga."

Rehden rechnet sich wie gegen Aalen etwas aus

"Ey, cool!", habe er daher kurz nach der Auslosung gesagt, erzählte Arambasic. Gegen Aalen sei der BSV ja schon einmal der zweiten Runde sehr nahe gekommen, die Partie ging erst im Elfmeterschießen verloren. "Vielleicht geht dieses Mal mehr", hofft der Coach.

Und keine Frage, natürlich habe der Bremer SV mit Schalke ein Traumlos gezogen, so Arambasic: "Aber für mich ist auch Sandhausen ein Traumlos." Eines auf den zweiten Blick, das zum weiteren Träumen einlädt. Von Duellen mit den ganz großen Clubs, in der zweiten Runde ...

