Zweite Liga: Hansa Rostock überholt Holstein Kiel Stand: 11.03.2022 20:25 Uhr Hansa Rostock punktet weiter für den Klassenerhalt in der Zweiten Liga. Mit einem 3:2 (1:0)-Heimsieg im Ostsee-Derby gegen Holstein Kiel zogen die Rostocker in der Tabelle an den "Störchen" vorbei.

von Ines Bellinger

Matchwinner vor erstmals wieder 21.750 Zuschauern im Ostsee-Stadion war Hanno Behrens, der nach einem wilden Auf und Ab in der 81. Minute das Siegtor köpfte. Beflügelt vom spektakulären 4:3-Auswärtserfolg auf Schalke, rang die Mannschaft von Trainer Jens Härtel am Freitagabend einen direkten Konkurrenten nieder. Beide Nordrivalen sind nun punktgleich, Hansa hat aber die um einen Treffer bessere Tordifferenz. Kiels Trainer Marcel Rapp ist nach der vierten Niederlage in Folge im nächsten Heimspiel gegen Schlusslicht FC Ingolstadt fast schon zum Siegen verdammt.

Corona: Neidhardt und Fröde müssen passen

Härtel musste vor dem Anpfiff kurzfristig zwei Änderungen vornehmen. Wegen positiver Corona-Tests fielen Nico Neidhardt und Lukas Fröde aus. Der Trainer brachte an ihrer Stelle Calogero Rizzuto und Simon Rhein. Die Kieler hatten fünf Positionen neu besetzt. Der 19 Jahre alte Nicolas Carrera kam zu seinem Startelf-Debüt. Im Tor kam Ioannis Gelios zum Zug, weil Thomas Dähne nach einem Infekt noch nicht wieder fit war.

Torwart Gelios mit Aktien am frühen Hansa-Tor

Gelios stand auch sofort im Mittelpunkt, denn er war maßgeblich an der frühen Hansa-Führung beteiligt. Die Kieler hatten eine Ecke nur halbherzig abgewehrt. Der Ball fiel Pascal Breier vor die Füße und der zog aus sieben Metern ab. Der Aufsetzer flutschte Gelios durch die Finger - 0:1 aus Sicht der Gäste (4.). Die blieben keine Antwort schuldig. In der zehnten Minute brachte Simon Lorenz eine Ecke von Lewis Holtby gefährlich aufs Hansa-Tor. Sein Kopfball ditschte jedoch auf der Querlatte auf. Glück für Keeper Markus Kolke, der lediglich die Flugbahn der Kugel verfolgen konnte.

In dem Spiel der beiden Nordrivalen war von Beginn an Feuer und Tempo. Rostock erspielte sich jedoch die besseren Chancen und ließ defensiv nicht viel zu. Nur bei Standards wurde es gefährlich vor dem Tor der Gastgeber - vor allem wenn die Stürmer im eigenen Strafraum mitmischten. So ließ Hansa-Torjäger John Verhoek eine Holtby-Ecke über den Scheitel rutschen. Rizzuto rettete auf der Linie für den geschlagenen Kolke (38.).

Mühlings Tor mit Verzögerung anerkannt

Die zweite Hälfte begann mit einem Aufreger. Damian Roßbach klärte einen Kopfball von Alexander Mühling aus kurzer Distanz spektakulär via Lattenunterkante (50.). Die Kieler wähnten den Ball hinter der Linie und drehten bereits jubelnd ab. Schiedsrichter Lasse Koslowski ließ das Spiel zunächst weiterlaufen, bekam dann aber vom Videoassistenten den Hinweis aufs Ohr, dass der Ball hinter der Linie war. Ausgleich - und Kiel war nun drauf und dran, gegen schwächer werdende Rostocker nachzulegen.

Wildes Auf und Ab - Behrens als Matchwinner

Doch zunächst brachte Verhoek mit seinem 14. Saisontor Hansa wieder in Führung. Der Torjäger stolperte in eine scharfe Hereingabe von Haris Duljevic und drückte den Ball mit schierem Willen über die Linie (68.). Drei Minuten später war der Vorteil wieder verspielt. Benedikt Pichler köpfte eine Ecke auf das Hansa-Tor. Beim Versuch zu klären beförderte Rizzuto den Ball ins eigene Tor (71.).

Wenn bei der Härtel-Elf an diesem Abend nach gutem Beginn auch vieles drunter und drüber ging: Die Moral auf der "Kogge" stimmte. Die Rostocker stemmten sich mit aller Macht gegen den Verlust von zwei Punkten und wurden belohnt. Eine Flanke des eingewechselten Bentley Baxter Bahn versenkte Hanno Behrens per Kopf zum 3:2 (81.). Es war die dritte Führung der Rostocker in diesem von viel Hektik und harten Zweikämpfen geprägten Spiel - und diesmal hielt sie.

26.Spieltag, 11.03.2022 18:30 Uhr Hansa Rostock 3 Holstein Kiel 2 Tore: 1 :0 Breier (4.) 1: 1 Mühling (50.) 2 :1 Verhoek (68.) 2: 2 Rizzuto (72., Eigentor) 3 :2 H. Behrens (81.)

Hansa Rostock: Kolke - T. Becker (75. J. Riedel), R. Malone (60. T. Meißner), Roßbach, Rizzuto - Rhein (60. Rother), H. Behrens - Breier, Ingelsson (76. Bahn), Duljevic (79. Sikan) - Verhoek

Holstein Kiel: Gelios - Neumann, S. Lorenz (85. Wriedt), Thesker, Carrera (46. Sander) - Erras, Holtby - F. Bartels, Mühling (85. Arp), Reese - Pichler

Zuschauer: 21000



Weitere Daten zum Spiel Kolke - T. Becker (75. J. Riedel), R. Malone (60. T. Meißner), Roßbach, Rizzuto - Rhein (60. Rother), H. Behrens - Breier, Ingelsson (76. Bahn), Duljevic (79. Sikan) - VerhoekGelios - Neumann, S. Lorenz (85. Wriedt), Thesker, Carrera (46. Sander) - Erras, Holtby - F. Bartels, Mühling (85. Arp), Reese - Pichler21000

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 11.03.2022 | 23:03 Uhr