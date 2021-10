Hansa Rostock legt nach: Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf Stand: 31.10.2021 15:26 Uhr Nach dem Pokaltriumph im Elfmeterkrimi in Regensburg hat der FC Hansa Rostock auch in der Zweiten Liga wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Am Sonntag fuhren die Mecklenburger einen verdienten 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf ein.

von Matthias Heidrich

Vor dem Anpfiff war im Ostseestadion noch einmal das vergangene Heimspiel gegen Sandhausen Thema, als Hansa-Fans mit einem verunglimpfenden Plakat den Tod eines Polizisten gefeiert hatten. Vorstandschef Robert Marien entschuldigte sich in einem Statement erneut.

Starke erste Hälfte von Hansa

Auf dem Platz nahmen die Rostocker trotz vier Umstellungen in der Startelf den Pokal-Schwung aus Regensburg mit in das Liga-Heimspiel gegen Düsseldorf. Es lief wie aus einem Guß bei der Mannschaft von Trainer Jens Härtel. Die Gäste hatten in der ersten Hälfte wenig bis gar nichts zu melden im Ostseestadion und durften sich bei ihrem Keeper Florian Kastenmeier bedanken, dass die Rostocker lediglich mit einer 1:0-Führung in die Pause gingen.

Hanno Behrens nahm nach 20 Minuten aus 20 Metern Entfernung Maß und jagte das Leder unhaltbar für den Fortuna-Torwart in die Maschen - ein sehenswerter Treffer zum hochverdienten 1:0.

Narey gleicht für Düsseldorf aus

Nach der Pause zogen sich die Mecklenburger etwas zurück und Düsseldorf nutzte das eiskalt aus. Khaled Narey traf mit der ersten guten Tormöglichkeit zum Ausgleich (57.). Es sprach für die Rostocker, dass sie nach diesem Rückschlag doch noch einmal die Kraft fanden zurückzuschlagen. Das Härtel-Team legte wieder den Vorwärtsgang ein und wurde belohnt.

Rostocks Bahn trifft vom Punkt

Marcel Sobottka nahm im Zweikampf mit John Verhoek die Hand zur Hilfe und touchierte den Ball. Schiedsrichter Daniel Siebert sah sich die Szene nach Intervention des Videoassistenten selbst noch einmal an und entschied zu Recht auf Elfmeter für die Gastgeber. Bentley Baxter Bahn verwandelte sicher zum 2:1 für Hansa (73.).

Die Hausherren begingen nicht den Fehler, sich noch einmal hinten einzuigeln. Sie hielten dagegen, setzten weiter offensive Nadelstiche und brachten den vierten Saisonsieg über die Zeit. Ob der fünfte am kommenden Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) dazukommt? Immerhin geht es dann wieder zu Jahn Regensburg.

12.Spieltag, 31.10.2021 13:30 Uhr Hansa Rostock 2 F. Düsseldorf 1 Tore: 1 :0 H. Behrens (20.) 1: 1 Narey (57.) 2 :1 Bahn (73., Handelfmeter)

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart (74. J. Riedel), T. Meißner, Roßbach, Rizzuto - Fröde, Rhein - Omladic (83. Breier), H. Behrens (62. Bahn), Mamba (62. Schumacher) - Verhoek (83. R. Malone)

F. Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Klarer, A. Hoffmann, Hartherz - Bodzek (88. Oberdorf), Sobottka (75. Tanaka), Piotrowski (75. Bozenik), Narey (88. Lobinger), Peterson (66. F. Klaus) - Hennings

Zuschauer: 20000



