Zweite Fußball-Bundesliga am Sonnabend künftig wieder um 13 Uhr

Stand: 26.04.2022 13:02 Uhr

Die Spiele der zweiten Fußball-Bundesliga am Sonnabend werden in der kommenden Saison wieder um 13 statt um 13.30 Uhr angepfiffen. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag bekannt.