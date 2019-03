Stand: 29.03.2019 11:58 Uhr

Kiel in Köln: Wiedersehen soll Freude machen

"Nüchtern betrachtet ist es nur ein Fußballspiel, in dem wir drei Punkte holen wollen" - Markus Anfang bemühte sich wenigstens kurz darum, die Bedeutung der Zweitliga-Partie 1. FC Köln gegen Holstein Kiel am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) herunterzuspielen. Doch dann schob der frühere Kieler Trainer und jetzige Köln-Coach bei "sportbuzzer.de" ehrlichere Worte hinterher: "Auf emotionaler Ebene ist es natürlich besonders, man muss ja auch Mensch sein dürfen, und Holstein war für mich eine tolle Station, die ist mit vielen guten Erinnerungen verbunden." Aber nicht nur für Anfang ist es ein besonderes Spiel: Auf Seiten der Rheinländer spielen in Rafael Czichos und Dominick Drexler zwei Ex-"Störche", (Noch-)KSV-Profi Kevin Schindler wechselt zudem im Sommer zum "Eff-Zeh".

Mögliche Aufstellung Holstein Kiel





















Schmidt freut sich auf "nette Gespräche"

Die Kieler reisen zuversichtlich nach Köln. "Ich freue mich, Dominick, 'Rafa' und auch die Trainer am Sonntag wiederzusehen. Toll, dass sie in Köln so erfolgreich sind. Wir hatten zwei tolle Jahre zusammen, die auch abseits des Platzes geprägt haben. Und wenn wir die drei Punkte in Köln im Sack haben, dann werden die Gespräche am Sonntag nach dem Abpfiff noch netter", erklärte Kiels Innenverteidiger Dominik Schmidt im "kicker". Angst vor der großen Kulisse - 50.000 Zuschauer werden erwartet - hat Schmidt nicht. "Das motiviert eher zusätzlich. Wir haben auch beim HSV, beim FC St. Pauli oder in Dresden vor großen Kulissen gespielt - und gewonnen."

Zudem ist die Bilanz der "Störche" gegen die Top-Teams der Liga beeindruckend: Nur gegen Union Berlin gab es zwei Niederlagen, ansonsten schlagen in den bisherigen neun Duellen mit den ersten Acht der Tabelle vier Siege und fünf Remis zu Buche. Gegen Köln gab es im Hinspiel ein 1:1.

Schindler fällt aus, Serra wieder gesund

Probleme mit Ex-Kielern auf Kölner Seite hat KSV-Trainer Tim Walter nicht: Davon spreche niemand mehr, das Kapitel sei beendet, meinte er. "Wichtig ist nur: Wir wollen unser Spiel durchziehen, noch mehr Kontrolle haben - egal vor wie vielen Zuschauern. Ich glaube schon, dass der Gegner mehr auf uns achtet als wir auf ihn." Verzichten muss Walter aller Voraussicht nach auf Schindler, für den die Partie nach seinem Bänderriss im Sprunggelenk noch zu früh kommt. Janni Serra, der wegen eines Infektes das Heimspiel gegen Aue (5:1) ebenso verpasste wie die Partien der deutschen U21, dürfte zumindest wieder auf der Bank Platz nehmen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 31.03.2019 | 22:50 Uhr