Aufstieg adé - Ratlosigkeit bei Hannover 96

Voller Selbstbewusstsein war Hannover 96 in das Zweitligaspiel am Montag gegen den 1. FC Nürnberg gegangen, Trainer Mirko Slomka hatte die Rückkehr in die Bundesliga trotz des schwachen Saisonstarts noch nicht abgeschrieben: "Wir haben die Qualität, um oben dranzubleiben und aufzusteigen. Das Spiel ist ein guter Gradmesser für die Mannschaft, um zu zeigen, dass sie in der Lage ist, das zu schaffen." Es folgte die desaströse 0:4-Heimpleite gegen die Franken, und eigentlich ist nur ein Schluss zulässig: Die Mannschaft ist dazu nicht in der Lage.

Slomka spricht von "schockierender Erfahrung"

Torwart Ron-Robert Zieler redete nach der Partie im Interview mit dem NDR Hörfunk auch nicht lange um den heißen Brei herum: "Das war eine ganz schlechte Peformance. So billige Gegentore darf man nicht kassieren." Den Aufstieg könne man ad acta legen, von den oberen Tabellenplätzen sei man "meilenweit" entfernt. Auch Trainer Slomka sieht den Aufstiegstraum "erst einmal ausgeträumt". Der 96-Coach sprach nach dem Spiel von einer "ganz bitteren und schockierenden Erfahrung". Fast ratlos schob er hinterher, dass er die Mannschaft in der Woche "komplett anders" erlebt habe.

Stimmung auf dem Nullpunkt

Was Slomka am meisten wurmte, war, dass "uns mit ganz einfachen Mitteln der Zahn gezogen wurde".

In der Tat: Den Franken genügten ein Freistoß, zwei Konter, eine Ecke und eine ordentliche Verteidigung - mehr brauchte es nicht, um gegen die harmlosen Niedersachsen zu bestehen. Diesen Offenbarungseid prangerte auch Keeper Zieler an. "Nach drei Minuten kann man ja mal ein Gegentor fressen. Da ist aber noch lang genug zu spielen. Ich hätte mir gerne eine Reaktion der Mannschaft gewünscht." Die blieb auf dem Platz aus, auf den Rängen jedoch nicht: Es gab Pfiffe, Buhrufe, höhnisches Olé und Applaus bei Rückgaben auf Zieler und bei den Gegentoren. Die Stimmung im ohnehin nur spärlich besetzten Stadionrund (26.800 Zuschauer) war auf dem Nullpunkt, wie auch der 96-Keeper erkannte: "Es war dann auch zu spüren, dass die Fans uns nicht mehr unterstützen wollten."

Schlaudraff: Keine Trainerdiskussion

Wie geht es nun weiter? Eine Trainerdiskussion wollen die 96-Verantwortlichen öffentlich nicht führen.

Sportchef Jan Schlaudraff räumte ein, "dass es in dieser Woche mit Sicherheit nicht ruhiger" werde, stellte aber auch klar, dass Slomka beim kommenden Gastspiel am Sonnabend in Dresden auf der Bank sitzen werde: "Wir brauchen nicht über den Trainer zu sprechen. Die Spieler müssen die Leistung bringen, die sie leisten können."

Slomka selbst kennt allerdings die Fußball-Mechanismen im Allgemeinen und den dünnen Geduldsfaden von 96-Profiboss Martin Kind im Speziellen sehr gut. Als er gefragt wurde, ob er denn davon ausgehe, dass die sportliche Krise gemeinsam von allen Verantwortlichen gemeistert werden könne, antwortete der 96-Coach vielsagend: "Das ist in Hannover schwer zu beurteilen."

