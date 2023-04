Sieben Tore im Stadtderby: HSV schlägt St. Pauli in fantastischem Duell Stand: 21.04.2023 20:29 Uhr Der HSV hat sich im 109. Hamburger Derby in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli mit 4:3 (1:1) durchgesetzt. Das Duell am 29. Spieltag war rassig, hochklassig, bis zum Ende spannend - und hatte eigentlich keinen Sieger verdient.

von Florian Neuhauss

Jonas David (44.), Bakery Jatta (48.), Moritz Heyer (52.) und Jakov Medic (78./Eigentor) schossen den HSV zum Sieg, mit dem wohl die letzten Aufstiegshoffnungen des Rivalen beerdigt worden sind. Die Tore von Manolis Saliakas (36.), Elias Saad (71.) und Kapitän Jackson Irvine (79.) waren für die St. Paulianer vor 56.400 Zuschauenden am Ende nicht genug. Irvine hatte vor der Partie gesagt, die Derbysieger würden "Könige der Stadt, wenn auch nur für dieses Wochenende" werden. Am Ende setzte sich das Team von Trainer Tim Walter die Krone auf.

Vor dem Derby waren rund 7.000 Fans des HSV und 4.000 St.-Pauli-Anhänger in getrennten Märschen zum Stadion gezogen und dabei von der Polizei begleitet worden. "Es ist bisher relativ entspannt", sagte ein Polizeisprecher. Mehr als 1.000 Beamte waren im Einsatz, um das "Hochrisikospiel" abzusichern. Vor dem Anpfiff und noch viel mehr vor Beginn der zweiten Hälfte wurde massig Pyrotechnik gezündet. Das dürfte für beide Seiten ein Nachspiel haben.

Saliakas findet die Lücke, David packt einen aus

Der HSV hatte ungemein druckvoll begonnen - und die St. Paulianer zu mehreren Ballverlusten in der eigenen Hälfte gezwungen. Die Hausherren machten allerdings zu wenig aus diesen Situationen. Viel mehr als ein Schuss von Robert Glatzel (2.), mit dem Torhüter Nikola Vasilj keine Probleme hatte, brachten sie nicht zustande. Und so wären auf der anderen Seite fast die Gäste schon früh in Führung gegangen: Der im letzten Moment noch abgefälschte Schuss von Oladapo Afolayan landete jedoch am Außennetz (12.). Der Engländer jubelte wenig später auch über das vermeintliche 1:0. Schiedsrichter Sven Jablonski hatte allerdings ein Foul von Afolayan an Miro Muheim gesehen - Glück für den HSV (17.).

Die beste Chance für die Walter-Elf hatte eine Minute zuvor Sonny Kittel gehabt. Sein Schuss aus spitzem Winkel ging am langen Pfosten vorbei. Und spätestens nach dieser Doppelchance war richtig Musik drin, beide Teams suchten ihr Heil in der Offensive. In der 21. Minute hatte St. Paulis Lukas Daschner die Führung auf dem Fuß, oder genauer gesagt auf dem Knie. Der Stürmer war frei vor dem leeren Tor offenbar zu überrascht, dass der Ball zu ihm durchgerutscht war. Daniel Heuer Fernandes packte sicher zu.

Beim 0:1 sah der HSV-Keeper allerdings nicht gut aus. Mit zwei schnellen Pässen hatten die Kiezkicker die HSV-Abwehr wieder über Muheims linke Seite geknackt. Saliakas hatte in der Mitte keine Anspielstation und schoss deshalb aufs kurze Eck, das Heuer Fernandes nicht zugemacht hatte (36.). Umso sehenswerter war der Ausgleich kurz vor der Pause: Innenverteidiger Jonas David nahm sich aus 20 Metern ein Herz und jagte den Ball zum 1:1 in den Winkel (44.).

HSV startet mit Doppelschlag in zweite Hälfte, ...

Eine Minute vor der Pause und drei Minuten danach: Sebastian Schonlau flankte - und niemand fühlte sich zuständig. Karol Mets ließ den Ball durch, womit Leart Paqarada nicht gerechnet hatte - Jatta hielt den Fuß hin und brachte den HSV mit 2:1 in Führung. Und die Gastgeber legten schnell nach: Glatzel scheiterte noch an Vasilj, Moritz Heyer schaltete am schnellsten und schoss zum 3:1 ein (52.).

... aber St. Pauli zeigt starke Reaktion

Die Vorentscheidung? Hürzeler gelang es, mit einem Doppelwechsel (59.) noch mal Schwung in das Spiel seiner Mannschaft zu bekommen. Connor Metcalfe verfehlte nur drei Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem Schuss knapp das Tor. Paqarada (66.) und Saliakas (68.) scheiterten an Heuer Fernandes. Für den Anschlusstreffer sorgte mit Saad der zweite Joker, der nach einem langen Pass frei auf den Keeper zulief und die Nerven behielt (71.). Nur drei Minuten später hätte Eric Smith, der kurz zuvor seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte, fast schon egalisieren müssen. Der Abwehrchef setzte seinen Schuss aus wenigen Metern aber am Tor vorbei.

Rasantes Duell und Spannung bis zum Schluss

Statt 3:3 stand es kurz darauf 4:2. Sonny Kittel war über rechts durchgebrochen und legte vor dem Tor quer zu Ransford-Yeboah Königsdörffer. Medic versuchte noch zu retten, grätschte den Ball aber ins eigene Tor (78.). Die St. Paulianer ließen sich aber auch von dem ersten Rückschlag nicht entmutigen. Im direkten Gegenzug kamen sie zu einer Ecke - und die köpfte Irvine zum erneuten Anschlusstreffer ins Tor (79.). Nun schien wieder alles möglich zu sein, doch anscheinend war den Gästen bei all dem Anrennen die Luft ausgegangen. In den Schlussminuten hielt der HSV St. Pauli gekonnt vom eigenen Tor fern. So nahm Walters Mannschaft Revanche für das verlorene Hinspiel und kletterte zumindest vorübergehend auf Rang zwei.

29.Spieltag, 21.04.2023 18:30 Uhr Hamburger SV 4 FC St. Pauli 3 Tore: 0: 1 Saliakas (36.) 1 :1 David (44.) 2 :1 Jatta (48.) 3 :1 Heyer (52.) 3: 2 Saad (71.) 4 :2 Medic (78., Eigentor) 4: 3 Irvine (79.)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Reis, Meffert, Kittel (89. Suhonen) - Jatta (60. Benes), Glatzel, Dompé (46. Königsdörffer / 90.+5 Krahn)

FC St. Pauli: Vasilj - Medic, Smith, Mets - Saliakas (89. Beifus), Irvine, Aremu (59. Saad), Paqarada - Hartel, Daschner (85. D. Otto), Afolayan (59. Metcalfe)

Zuschauer: 56400 (ausverkauft)



